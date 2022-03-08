Çocuklar için aşı çağrısı

Ortak bir açıklama yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Okul Sağlığı Çalışma Grubu, Türk Toraks Derneği Çocuk Göğüs Hastalıkları Çalışma Grubu, Çocuk Romatoloji Derneği, Çocuk Nefroloji Derneği, Türkiye Milli Pediatri Derneği, Türk Pediatri Kurumu, Covid-19 pandemi yönetiminde çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal sağlığını öncelik haline getirmek, çocukların ve velilerin endişelerini gidermek için çocukların aşılanmasını önerdi.

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TTB ve beş uzmanlık derneği, en değerli varlıklar olan çocukların bugüne kadar çeşitli hastalıklardan aşı ile korunduğunu hatırlatarak, “Şimdi de Covid-19'dan korumak için ‘Hadi çocuklar bu kez Covid-19 için aşıya' diyoruz” diyerek çocuklara yönelik aşı kampanyası önerdi. Aşılamanın yeterince yapılmadığı ülkelerde ağır hasta ve ölümlerin arttığı sağlık sistemlerinde sıkıntılar yaşandığı belirtilerek, pandeminin çocuklar üzerindeki pek çok olumsuz etkisine dikkat çekildi. Çocukların okulların kapatılması, bazılarının ebeveynlerini kaybetmesi, çocuk ölümleri gibi pek çok olumsuzluktan etkilendiği hatırlatılarak, “Büyükleri koruma gerekçesiyle çocuklar fedakârlık yapmak zorunda bırakıldı. Buna bir son vermek, pandemi yönetiminde çocukların fiziksel, zihinsel, sosyal ve duygusal sağlığını öncelik haline getirmek, çocukların ve velilerin endişelerini gidermek zorundayız. Bunun en iyi yolu çocukları aşılamak olacaktır” denildi.

“ÇOCUKLAR İÇİN AŞILAR VAR”

Covid-19 için çocuk yaş grubunda klinik çalışmaları tamamlanmış, güvenli, etkin, uluslararası kuruluşların onayladığı aşıların mevcut olduğu belirtilen TTB ve uzmanlık dernekleri açıklamasında, “Biz çocuk sağlığı için emek veren hekimler olarak, aşı ile koruyabileceğimiz bir hastalıktan, bir çocuğun bile zarar görmesini istemiyoruz. Çocukların kendi yaş grupları için etkisi klinik çalışmalarla kanıtlanmış, uluslararası kuruluşlardan onay almış, dünyada milyonlarca çocuk ve gençte güvenli ve etkili olduğu gösterilmiş Covid-19 aşılarıyla bir an önce yaygın bir şekilde aşılanmasını istiyoruz” denildi.

İŞTE ÖNERİLER

Ülkemizde 5 Eylül 2021 tarihinde 12 yaş üzerine aşı hakkı verilmiş olmasına rağmen bu yaş grubunda aşılama oranlarının düşük olduğu, bu grupta aşılamayı arttırma için şu öneriler paylaşıldı:

* Covid-19 aşısı ile ilgili bir ulusal kampanya başlatılmalıdır. Kamu spotu, sosyal medya kanalları üzerinden yapılacak duyurular vb. ile aşı ile ilgili bilgilendirme yapılmalı.

* Gezici aşı birimleri ile okullarda aşılama kampanyası yapılmalı. Okul aşılamalarında önceden bildirim yapılarak sadece aşı yaptırmak istemeyen velilerin belge imzalaması istenmeli, bu şekilde bir beyan yoksa çocuklar aşılanmalı.

*Okul aşılaması, bütün çocukların akranlarıyla birlikte aynı anda aşı olacak olması, aşı için ebeveynlerin randevu alma ya da sağlık merkezine götürme gibi ilave bir çaba göstermesini gerektirmemesi nedeni ile pek çok çocuğun hızlı bir şekilde aşılanmasını sağlayacaktır. Ülkemizin bu alanda tecrübesi ve kapasitesi yeterlidir.

* Kampanya sırasında okullarda etkili iletişim çalışmaları yapılmalı. Öğrenciler ve öğretmenler için Covid-19'un nasıl bulaştığı, nasıl önleneceği, aşıların nasıl keşfedildiği ve etki ettiği gibi konuları içeren seminerler düzenlenmeli; yüz yüze görüşmelerle veli, öğrenci ve öğretmenlerin soruları cevaplanmalı. Bu sayede gençlerin, velilerin ve öğretmenlerin endişeleri giderilebilir.

“5-11 YAŞ GRUBUNA İVEDİLİKLE AŞIHAKKI VERİLMELİ”

Omicron varyantı ile birlikte aşısız olmaları nedeniyle en çok hastalanan grupta yer alan, 5-11 yaş arasındaki çocuklar için de Biontech aşısının etkili ve güvenli olduğunun altı çizilen açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

*5-11 yaş grubu için azaltılmış doz Biontech aşısına ilk olarak 29 Ekim 2021'de Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onay verdi.

*2 Kasım'da Amerikan Hastalık Önleme ve Kontrol Dairesi (CDC), 5 Kasım'da Amerikan Pediatri Birliği (AAP), 25 Kasım'da Avrupa İlaç İdaresi (EMA), ve 24 Kasım'da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de aşıyı önerdi.

*Ülkemizde ise 7 Aralık'ta Türk Toraks Derneği (TTD), 21 Aralık'ta Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (Klimik) bu yaş grubuna aşıyı önerdi.

*Sadece ABD’de 5-11 yaş arasındaki çocuklara 8,5 milyon doz aşı yapıldı ve aşının hastaneye yatış, yoğun bakıma yatış ve ölümü engelleme açısından yetişkinlerde olduğu gibi etkili ve yan etkiler açısından güvenli olduğu gösterildi. Ülkemizde de bu yaş grubuna ivedilikle aşı hakkı verilmelidir.