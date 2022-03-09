Corona virüsünde 9 Mart 2022 vaka ve vefat sayısı açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 9 Mart 2022 Çarşamba gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 143 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 9 Mart verilerine göre, 366 bin 536 test yapıldı.

Son 24 saatte, 33 bin 243 yeni vaka tespit edildi. Bugün 68 bin 822 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 143 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 8 Mart verilerine göre, dün 365 bin 5 test yapılmıştı. Dün, 37 bin 407 vaka tespit edilirken, 130 kişi hayatını kaybetmiş ve 69 bin 294 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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