Coronada son durum ne? Sağlık Bakanlığı duyurdu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 28 Mayıs 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 3 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre artış yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye’nin yeni corona virüs tablosu açıklandı. 28 Mayıs’a ait verilere göre, 138 bin 752 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 966 yeni vaka tespit edilirken 3 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde bin 104 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 27 Mayıs verilerine göre, dün 134 bin 252 test yapılmıştı. Dün, 940 vaka tespit edilirken, 4 kişi hayatını kaybetmiş ve bin 237 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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