Coronada son durum ne? Sağlık Bakanlığı güncel verileri açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 14 Nisan 2022 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 14 Nisan’a ait verilere göre, 182 bin 446 test yapıldı.

Güncel verilere göre, 5 bin 127 yeni vaka tespit edilirken 21 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 16 bin 783 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 13 Nisan verilerine göre, dün 184 bin 758 test yapılmıştı. Dün, 5 bin 529 vaka tespit edilirken, 31 kişi hayatını kaybetmiş ve 14 bin 493 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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