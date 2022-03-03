Coronada yeni dönemin ilk verileri açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 3 Mart 2022 perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 188 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 3 Mart verilerine göre, 398 bin 242 test yapıldı.

Son 24 saatte, 49 bin 424 yeni vaka tespit edildi. Bugün 66 bin 873 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 188 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 2 Mart verilerine göre, dün 407 bin 536 test yapılmıştı. Dün, 56 bin 780 vaka tespit edilirken, 189 kişi hayatını kaybetmiş ve 68 bin 268 kişi sağlığına kavuşmuştu.

YENİ DÖNEM BAŞLADI

Bilim Kurulu’nun dün gerçekleştirdiği toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsüyle ilgili alınan yeni kararları duyurmuştu. Koca, şu ifadeleri kullanmıştı;

*Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz.

*Kapalı ortamda havalandırma yeterliyse ve mesafe varsa maske takmak artık şart değil.

*Yeni dönemde HES kodu uygulaması kaldırıldı. Hiçbir kurum ve kuruluşta HES kodu kontrolü yapılamayacak.

*Hastalık belirtesi olmayan kişilerden test istenmeyecek.

*Okullarda 2 vaka çıkması halinde sınıfın kapatılması şeklindeki uygulamaya gerek görülmemektedir. Pozitif çıkan öğrenci izole edilecek ve eğitim devam edecek.

İlginizi Çekebilir Bilim Kurulu'ndan maske ve kısıtlama kararı! Bakan Koca, coronada yeni dönemi açıkladı