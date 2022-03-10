Coronalı kadının ikiz bebek sevinci

Kütahya'da Covid-19 hastası kadının ikiz bebek doğurarak sevinç yaşadı.

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Salık Bilimleri Üniversitesi personeli F.B. isimli annenin doğum öncesi yapılan Covid-19 testi pozitif çıkınca pandemi ameliyathanesinde sezaryene alındı.

Doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İsmail Bıyık yaptığı açıklamada, “Hekim takipli bir hasta olması sebebiyle, ameliyat öncesi her hastamıza olduğu gibi Covid-19 testi yapıp, sonucunun pozitif çıkması üzerine pandemi ameliyathanesini hazırladık. Gözlem altında bulunan hastamızın ameliyatı için hazırlıklarımızı pandemiye uygun olarak yaptık” dedi.

İkizlerin, sağlıklı olduklarını belirten Dr. Öğr. Üyesi Bıyık, “8 Mart'ta hastamızın sancılarının başlamasıyla hemen doğum kararı aldık. Ekibimiz ile birlikte kendimizi virüse karşı korumak adına hazırlığımızı yaptık, bebekleri koruyarak operasyonu gerçekleştirdik. Çok titiz davranıldı” diye konuştu.

“BEBEKLER İYİ DURUMDA”

Bebeklerin ve annenin sağlık durumu hakkında da bilgi veren Bıyık şunları söyledi: “Bebeklerimiz ve annemiz iyi durumda. Biri kız diğeri oğlan olmak üzere ikiz bebeklere henüz isim konulmadı. Ailenin sağlık durumu da oldukça iyi. Hepsi izole altında. Annelerine sağlıklı bir şekilde kavuşturduğumuz için mutluyuz.”

İki bebek sahibi olan F.B. çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Doğumu beklerken Covid-19 sonucumun pozitif çıkması beklemediğimiz bir olaydı. Hiçbir belirtim yoktu. Doktorumuzun desteği ile hiç tedirginlik yaşamadan doğumu gerçekleştirdim. Bebeklerim ve ben gayet sağlıklı bir durumdayız. 8 Mart gibi anlamlı bir günde doğum yapmak ise bunun ayrı bir güzelliği oldu. En güzel hediye oldu. Doktorumuza ve ekibine çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz“ ifadelerini kullandı.

KSBÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Cem Algın tebrik mesajlarını ileterek, anne ve bebeklere sağlıklı günler diledi. (İHA)