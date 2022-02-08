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Coronayı atlattı, ciğerleri iflas edince öldü

Aydın'da yakalandığı corona virüsü yenen 28 yaşındaki Mevlüt Akbaba iddiaya göre ciğerlerinin iflas etmesi sonucu yaşam savaşını kaybetti.

Yayınlanma: 09:55 - 08 Şubat 2022 Güncellenme:
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Coronayı atlattı, ciğerleri iflas edince öldü

Köşk ilçesinde esnaflık yapan Mevlüt Akbaba bir süredir Aydın Devlet Hastanesi'nde corona virüsü tedavisi görüyordu. Hastalığı yenerek taburcu olan ve bir süre sonra rahatsızlanan Akbaba, tekrar hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerin ardından gencin ciğerlerinin zarar gördüğü belirlendi.

Hemen tedavi altına alınan ve 36 gündür yoğun bakımda kalan Mevlüt Akbaba, dün sabah saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşam savaşını kaybeden gencin ani ölümü ailesi, sevenlerini yasa boğdu.

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