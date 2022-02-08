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Danimarka’da vaka sayısı 2 milyona dayandı

5.8 milyondan fazla insanın yaşadığı Danimarka'da Covid-19 vaka sayısının 2 milyona yaklaştığı belirtildi.

Sozcu.com.tr
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Danimarka’da vaka sayısı 2 milyona dayandı

Corona virüsü salgınının Avrupa ülkelerine göre daha az hasarla geçtiği ve yüksek aşılama oranına sahip Danimarka’da son 24 saatte yapılan Covid-19 testlerinde 33 bin 13 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Danimarka’da Covid-19 önlemlerinin kaldırılmasına geçen hafta onay çıkmıştı.

Yetkililer son 24 saat içinde 28 insanında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, pandeminin başlamasından bu yana ülkede toplam pozitif vaka sayısı 1 milyon 947 bini geçerken, 3 bin 909 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke nüfusu ise yaklaşık 5.8 milyon civarında.

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