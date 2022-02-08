Danimarka’da vaka sayısı 2 milyona dayandı

5.8 milyondan fazla insanın yaşadığı Danimarka'da Covid-19 vaka sayısının 2 milyona yaklaştığı belirtildi.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının Avrupa ülkelerine göre daha az hasarla geçtiği ve yüksek aşılama oranına sahip Danimarka’da son 24 saatte yapılan Covid-19 testlerinde 33 bin 13 kişinin sonucu pozitif çıktı.

Yetkililer son 24 saat içinde 28 insanında yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı’nın paylaştığı verilere göre, pandeminin başlamasından bu yana ülkede toplam pozitif vaka sayısı 1 milyon 947 bini geçerken, 3 bin 909 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülke nüfusu ise yaklaşık 5.8 milyon civarında.