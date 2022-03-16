Danimarka’dan radikal karar: 2010’dan sonra doğanlar sigara satın alamayacak

Sigara satın alabilmek ve içebilmek için 18 yaş sınırı olan Danimarka radikal bir karar almanın eşiğinde. Yetkililer 2010'dan sonra doğanların nikotin ürünü satın almasının önüne geçilmesinin planlandığını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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5.8 milyon nüfuslu İskandinav ülkesi Danimarka’da sigaranın 2010’lulardan sonraki nesillere yasaklanması gündemde…

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, gazetecilere açıklamalara yaparak gündemde olan yeni radikal planların detaylarını paylaştı. Heunicke, “Umudumuz 2010’da ve sonrasında doğanların sigaraya başlamaması ya da nikotin bazlı ürün kullanmamasıdır” dedi.

2010’dan sonra doğanların sigara almasının yasaklanacağını söyleyen Heunicke, yasal olarak sigara içme yaşının da sonraki nesiller için yükseltilebileceğini dile getirdi. Heunicke, “Eğer gerekli görülürse, bu ürünlerin satışını bu jenerasyona yasaklayabilir ve kademeli olarak yaşı yükseltebiliriz” dedi.

Sigara tiryakiliği ile tanınan 81 yaşındaki Danimarka Kraliçesi Margrethe’in bu konuda ne düşündüğüne dair bir açıklama yapılmadı. Danimarka Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 15-29 yaş arasındaki gençlerin yüzde 31’inin sigara alışkanlığı bulunuyor.

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