Devlet hastanesinin yoğun bakım kapısı bir yıldır arızalı…

Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesinin otomatik fotoselli giriş kapısının bir yıldır çalışmadığı ortaya çıktı

Özgür CEBE

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Hükümet açık ihale usulüyle özel müteahhit firmalara milyonlarca lira kaynakla Şehir Hastanelerini hayata geçirmeye çalışırken, Sağlık Bakanlığı Diyarbakır Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinin bozuk olan kapısını bir yıldan beridir onarılamadığı ortaya çıktı.

Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi’nin fotosel özellikli otomatik kapısının sıklıkla bozulduğu ve son olarak bir yıldan beri konunun Sağlık Bakanlığı’na iletilmesine rağmen sorunun çözülmediği bildirildi.

Sağlık çalışanlarının el müdahalesiyle kapıyı açıp kapattıkları gözlemlenirken, hasta yakınlarının ünitede tedavi gören yakınlarının sağlık durumunu merak edip içeri girmeye çalıştıkları, enfeksiyon riskine karşı çalışanların buna izin vermemesi üzerine bu kez hastane güvenliği ile hasta yakınlarının karşı karşıya geldikleri bildirildi.

CİMER DE SORUNU ÇÖZEMEDİ

Bozuk kapı, çalışanları canından bezdirirken, denetimlerde bu konunun defalarca yetkililere iletilmesine rağmen sorunun halen giderilmediği belirtildi. Hastane çalışanları son çare olarak durumu CİMER'e kayıt oluşturmakta buldu. Ancak buradan da sonuç alınamadı.

İL MÜDÜRÜ: OTOMATİK OLDUĞU İÇİN SÜREKLİ BOZULUYOR

Konuyla ilgili görüştüğümüz İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, kapının bozuk olduğunu doğruladı ve “Kapı fotosel özellikli otomatik olduğu için sürekli bozuluyor. Bununla ilgili gerekli girişimleri başlattık, daha önce de bozulmuştu, yapıldı, ancak tekrar bozuldu. Sonuç da kul yapısı, ama kısa sürede çözeceğiz. Kapı bozuk olsa bile hastanede güvenlik var. Orası herkesin elini kolunu sallayarak girebileceği bir yer değil. Sonuç da hastanenin ana giriş kapısı değil” dedi.