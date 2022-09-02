Doktorlar, Bakan Bilgin’e SGK’daki yolsuzluk dosyasını sordu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan duyuruda Sosyal Güvenlik Kurumu'nu zarara uğratan işlemler ile ilgili Kurum müfettişlerinin gerekli tespitleri yaptığı, ilgililer hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulduğunun duyurulduğunu hatırlatan doktorlar, SGK'yı zarara uğratan, kişi, kurum ve firmaların kamuoyuna açıklamasını istedi.

Latif SANSÜR

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Bakan Vedat Bilgin'in 5 Kasım 2021'de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeler sırasında ifade ettiği “Yolsuzlukla ilgili iddiaların üzerine gittik. Neticelendiği zamanda kamuoyunun zaten bilgisine sunacağımdan tereddüttünüz olmasın” sözlerini hatırlatan Dr. Ergün Demir ile Dr. Güray Kılıç, Bakanlığın internet sitesinde 23 Ağustos 2022 tarihindeki duyuruda, kurumu zarara uğratanlarla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunun duyurulduğunu belirterek, “SGK'yı uğratan, çalan, çırpan, yolsuzluk yapan, kamu kaynaklarına zarar verenleri açıklamaya, usulsüzlük ve yolsuzluk dosyasının ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyoruz” dedi.

“BAKAN YA DA ÜST DÜZEY YETKİLİ BAĞLANTISI VAR MI?”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve CHP İzmir Milletvekili Kani Beko'nun konuyla ilgili verdikleri soru önergelerinde ki sorulara da dikkat çeken doktorlar, “Bu sorulara Bakan Vedat Bilgin henüz cevap vermediği gibi Adliyede de suç duyurusu dosyasının sır gibi saklanmaya çalışıldığı gözlemleniyor. Milletvekillerinin sorularını bir kez de biz soruyoruz:

* Soruşturma kapsamında kamunun uğradığı zararın miktarı tam olarak ne kadardır?

* Soruşturma kapsamında kaç kişi hakkında işlem yapılmıştı? Bu kişilerin görevleri nedir ve görevlerine son verilmiş midir?

* Kamu kaynaklarına zarar veren uygulamalara, usulsüzlüğe ve yolsuzluğa yol açan bu soruşturma dahilinde herhangi bir bakan ya da üst düzey yetkilinin bağlantısı söz konusu mudur?