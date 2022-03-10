‘Doktoruna sahip çık’ kampanyasına rekor destek

Doktorların daha insani ve adil şartlarda çalışması talebiyle şubat ayında başlatılan “Doktoruna Sahip Çık” imza kampanyasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerinin ardından rekor destek geldi. Kampanya gelen imza sayısı 20 bine yaklaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadın muhtarlarla buluştuğu programda hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözleri üzerine, Türk Tabipleri Birliği, “Hiçbir yere gitmiyoruz” diyerek insanca yaşayabilmek istediklerini açıkladı.

Change.org Türkiye üzerinden İpek Sönmez tarafından şubat ayında başlatılan “Doktoruna Sahip Çık!” adlı bir imza kampanyasına da Erdoğan'ın tepki çeken açıklamasının ardından verilen destek çığ gibi büyüdü.

Hekimlerin “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın çıkarılması başta olmak üzere güvenli çalışma ortamı, insani çalışma şartları gibi taleplerinin yer aldığı kampanyada bir günde 16 binden fazla toplandı. Şu an toplanan imza sayısı 20 bine yaklaşmış durumda.

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK

Aslıhan Gürbüz ve Mert Fırat gibi ünlü isimlerin de sosyal medya hesaplarından destek verdiği imza kampanyasının talepleri şu şekilde sıralanıyor:

*Temel ücret, insanca çalışma koşulları ve güvenli çalışma ortamları. 7200 ek gösterge. TTB'nin yıllardır önerdiği ‘Sağlıkta Şiddet Yasası'nın çıkarılmasını ve sağlıkta şiddetin sona ermesi.

Covid-19'un bütün sağlık çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesi. Asistan hekimlerin asli işlerinin eğitimleri olduğunun kabulünü, ucuz emek sömürüsüne denk düşen uygulamalara son verilmesi.

Özel sektörde ciro baskısına, şirket kurdurma zorlamasına son verilmesini, güvenceli sendikalı, çalışma koşullarının oluşturulması. Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı.”