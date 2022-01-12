DSÖ’den üçüncü doz aşı uyarısı: Doğru strateji değil

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yayınladı. DSÖ Teknik Danışma Grubu, "Orijinal virüse karşı etkili olan aşının üçüncü dozu yerine yeni bir aşı geliştirilmesi gerekiyor" tavsiyesinde bulundu.

Sozcu.com.tr

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Dünya Sağlık Örgütü son dönemde Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede uygulanmaya başlanan üçüncü doz (hatırlatma dozu) Covid-19 aşısı ile ilgili bir açıklama yayınladı.

Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde çalışmalarını sürdüren Covid-19 Aşısı Teknik Tavsiye Grubu tarafından yapılan paylaşımda “Orijinal corona virüsüne karşı geliştirilen bir aşının tekrarlı dozlarının uygulanması stratejisi uygun ve sürdürülebilir bir strateji değildir” denildi.

Covid-19 aşısının performansını değerlendiren bilim insanları ve uzmanlardan oluşan grup, yeni formüllerle corona virüsü aşılarının geliştirilmesi tavsiyesinde de bulundu. Yetkililer, “Geliştirilecek yeni aşılar sadece insanların hastalığı ağır geçirmesini engellemeyecek, aynı zamanda insanlara virüsün bulaşmasını da daha iyi engellemeli” ifadesini kullandı.

DSÖ’de görevli yetkililer ayrıca aşı üreten şirketlere de çağrıda bulundu. Yetkililer, “Daha geniş kapsamda koruma sağlayan, daha güçlü ve daha uzun süre koruma sağlayan aşılar geliştirilmeli ve sürekli hatırlatma dozu yapılmasının önüne geçilmeli. Virüs evrim geçirdiği için Covid-19 aşısının da güncellenmesi gerekiyor” dedi.

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