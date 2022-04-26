Dünya Sağlık Örgütü gizemli hepatit salgınına karşı uyarmıştı: Salgının nedeni Covid karantinası mı?

Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, yeni ve gizemli bir tür hepatit virüsünün hızla yayıldığı uyarısında bulundu. Uzmanlar, bir çocuğun ölümüne neden olan virüsün corona virüsü pandemisi sırasındaki karantinalar nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini öne sürdü.

Sozcu.com.tr

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Corona virüsü salgınının etkisi bütün dünyada hissedilmeye devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden endişe verici bir açıklama geldi… Birleşmiş Milletler bünyesinde çalışmalarını sürdüren Dünya Sağlık Örgütü, 12 farklı ülkede yeni ve gizemli bir hepatit salgınının patlak verdiğini ve bu hastalığın ise çocukları etkilediğini duyurdu.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada en az 1 çocuğun bu hastalık sebebiyle yaşamını yitirdiği belirtilirken 169 çocukta da bu hastalığın görüldüğü kayıtlara geçti.

BAĞIŞIKLIKLARDA MEYDANA GELEN ZAYIFLIK NEDENİYLE…

İngiltere’de uzmanlar, iki İngiliz çocuğun daha karaciğer nakline ihtiyaç duyduğunu ve düzinelercesinin hasta olduğunu açıklamasının ardından, hastalığın neden bir anda ortaya çıktığı ile ilgili de araştırmalar hızlandı.

Uzmanlar, çocuklarda hepatit salgınına, Covid-19 karantinası sonucu, bağışıklıklarında meydana gelen zayıflamanın yol açmış olabileceğini ifade etti.

İngiliz sağlık yetkilileri, vakalardaki artışın, pandemik önlemlerin bir sonucu olabileceğini söyledi. İngiltere’de, son dört hafta içinde 114 ‘kökeni bilinmeyen hepatit’ vakası rapor edilirken, on çocuğun karaciğer nakli geçirdiği aktarıldı.

UZMANLAR SEMPTOMLARI AÇIKLADI

İlk vakalar bir aydan kısa bir süre önce İskoçya’da görüldü ve İngiliz sağlık yetkilileri, üç ay içinde, bir yıllık vaka tespit ettiklerini söyleyerek uyardı.

Uzmanlar, vakaların çoğunun başlangıçta mide bulantısı ve ishalden şikayet ettiğini daha sonra sarılık belirtileri (cildin/gözlerin sararması) görülmeye başladığını aktardı. Uzmanların açıkladığı diğer semptomlar arasında koyu renkli idrar, gri renkli dışkı, kaşıntılı cilt, kas ağrısı, ateş, uyuşukluk, iştahsızlık ve mide ağrıları da yer aldı.

Uzmanlar, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığı için endişelere yol açan karantinaların çocukların bağışıklığını zayıflatmış ve onları virüse karşı daha duyarlı hale getirmiş olabileceğini vurgularken, rahatsız edici patojenlerin daha büyük bir tehdit oluşturmak için mutasyona uğramış olabileceğini de öne sürdü.

ABD, İrlanda ve İspanya da dahil olmak üzere 12 farklı ülkede hepatit virüsü tespit edilirken, şimdiye kadar bir çocuk hayatını kaybetti.

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