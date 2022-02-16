Dünyada ilk: ABD’li kadın yeni kök hücre tedavisiyle HIV’i yendi

ABD'de bir kadın, yeni bir kök hücre tedavisi yöntemiyle dünyada HIV'i yenen üçüncü kişi ve ilk kadın oldu. Yeni yöntemde kullanılan göbek kordonu kanının, kemik iliğinde olduğu gibi hastanınkiyle bire bir uyumlu olması gerekmiyor.

Sozcu.com.tr

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Dünyada ilk defa bir kadın, kök hücre tedavisi sayesinde ölümcül AIDS hastalığına yol açabilen HIV'i yendi.

ABD'nin New York kentinde aynı zamanda kanser hastası olan melez bir kadın, riskli kök hücre tedavisiyle hem kanserden hem de HIV'den kurtuldu.

İsmi açıklanmayan kadın, dünyada kök hücre tedavisiyle HIV'i alt eden üçüncü kişi ve ilk kadın oldu.

Tedaviyi alan kadına 2013'de HIV, 2017'de de lösemi tanısı konmuştu. 4 yıl önce kök hücre tedavisi gören kadında kanser gerilerken HIV virüsü de yok oldu. Art arda yapılan taramalarda da virüse rastlanmadı.

KORDON KANI KULLANILIYOR

Yeni kök hücre yöntemi için, doktorların nadir görülen ve virüse dirençli bir mutasyona sahip bir donör bulması gerekiyor. Donörden alınan kordon kanı, kanla ilgili kanserlerin tedavisinde kullanılıyor ve kök hücre tedavisinin etkisini artırıyor.

Göbek kordonu kanının, kemik iliğinde olduğu gibi hastanınkiyle bire bir uyumlu olmasına gerek olmaması, tedavide önemli bir gelişme olarak görülüyor.

Uzmanlar, bu sonucun HIV ve kanser tedavisi açısından umut verici olduğunu ve farklı ırklardan gelen kişilerin tedavisinde önemli olabileceğini belirtiyor.

TARTIŞMA YARATMIŞTI

Öte yandan riskli olan bu kök hücre tedavisi, genelde kanser hastalıklarında son evrede kullanılıyor. Bu nedenle löseminin ilk aşamalarında olduğu belirtilen New Yorklu kadına bu tedavinin uygulanması “etik olmadığı” yönünde tartışmalara yol açmıştı.

Bu tür bir kök hücre tedavisi ölüme yol açabildiği için, bu yöntemin HIV'i doğal yolarla yenebilecek sağlıklı bir kişide kullanılmaması gerektiği yönünde itirazlar vardı.