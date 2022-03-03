Eczacılar isyanda: Dilenci durumuna düştük

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, eczacıların ilaç temini noktasında büyük sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, “İnanın hani tabiri caizse dilenci konumuna düştük. Depolardan birer ikişer birer ikişer kutularla ilaç istiyoruz” dedi

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İlaçta temininde yaşadıkları sıkıntıları ifade eden 9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, İlaç Fiyat Kararnamesi'ndeki kur güncellemesinin nefes bile aldırmadığını söyledi.

ÖZELLİKLE İTHAL İLAÇLARDA SIKINTI YAŞANIYOR

9. Bölge Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, her sene Şubat ayında hükümet tarafından fiyat güncellemesi yapıldığını, ilaçta yokluk sıkıntısını her sene Aralık Ocak gibi hissetmelerine rağmen bu sene Haziran, Temmuz ayından itibaren ilaçlarda yokluk hissini şiddetli olarak hissettiklerini ifade etti.

Kamış, “Bunun sebebi hem pandemi, hem oluşan ekonomik kriz, hem de etken maddelerin bulunamaması. Bunlar hepsi bir araya geldiğinde böyle bir sonuç ortaya çıktı. İlaçta fiyat güncellemesi yapıldı. Geçen sene 4,57 olarak görülen Euro kuru 6,29 olarak güncellendi. Aslında realitede 15-16'lara kadar çıktı Euro kuru. Bu zamdan sonra bir şeyler düzelir diye düşünüyorduk açıkçası. Her sene normal rutinde düzeliyordu bir iki hafta içerisinde. Ancak halen özellikle ithal ilaçlarda sıkıntı çekiyoruz. Kronik rahatsızlıklarda kullanılan insülinlerde, kalp yetmezliği ilaçlarında, diyabet ilaçlarında çok büyük sıkıntı çekiyoruz” dedi.

DİLENCİ KONUMUNA DÜŞTÜK

Her gün meslektaşlarının depoyu aradığını söyleyen Kamış, “İnanın hani tabiri caizse dilenci konumuna düştük. Depolardan birer ikişer, birer ikişer kutularla ilaç istiyoruz. Hem vatandaşımızı mağdur etmemeyi hem de bir çok hastaya ulaşmak için herkese birer kutu dağıtır vaziyete geldik. Açıkçası ilaç temini noktasında çok zor günler geçiriyoruz ” ifadelerini kullandı.

SENEDE 4 KERE GÜNCELLEME YAPILSIN

Çözüm önerisini sunan Kamış, “Şuandaki hükümetin ilaç fiyat kararnamesinde her sene Şubat ayında belirlenir, 5 gün sonra da yürürlüğe girer diyor. Bu bulunduğumuz ekonomik ortamda bizi ve vatandaşı rahatlatması için her sene değil de senede 3 veya 4 defa Euro kurunun güncellenmesi gerekir diye düşünüyorum. Eğer Euro veya dolarda çok büyük bir oynama olmadıysa ilaç fiyatları aynı kalır. Düşüş olduysa o da yansıtılır, artış olduysa o da yansıtılır” şeklinde konuştu.

İLAÇLARI STOK YAPIYORLAR

Zam gelecek diye üretici firmaların ilaçları ellerinde stoklu tutuklarını da vurgulayan Kamış, “Ülkemizde ilaç takip sistemi denilen bir sistem var. Ne depolarda ne de eczanelerde ilaç stok yapılabilir. İlaç varsa satılır. İlacın çıkış noktası da fabrika, endüstri olduğu için orada başlıyor sıkıntı. Zam gelecek diye üretim yapmıyorlar. Nedense zam geldikten bir iki gün sonra ilaçlar yavaş yavaş piyasaya çıkmaya başlıyor. Bunun sebebi de çok enteresandır, aylardır var olmayan bir şey birden bire mi var oluyor” ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDEN UMUTLU DEĞİLİM

Daha çok kronik hastaların kullandığı ilaçlarda sıkıntı yaşandığını sözlerine ekleyen Kamış şöyle konuştu:

* Hem Eskişehir özelinde hem de Türkiye genelinde diyabet insülin kullananlar, astım koah hastalarının genellikle bu ilaçların ithal olan kalemlerinde sıkıntı yaşanıyor. Zaten yerli sanayide pek bir ilacımız kalmadı açıkçası.

* Fabrikalar hep dışarıya satıldı. Umarım bundan da bir ders çıkartırız. En azından bu süreçte yerli firmalarımız ağırlıkta olsaydı ben eminim ki bu kadar büyük sıkıntı çekmeyecektik.

* Her sene bu dönemlerde bir rahatlama oluyordu, ilaçlar yavaş yavaş gelmeye başlıyordu. Şu anda ilaçların hala yarısından fazlası yok. Zaten önümüz yaz. Bir de ekonomik kriz, savaş bir taraftan başladı.

* Yani çok fazla etken var. Petrol fiyatları durmadan artıyor, giderler artıyor. İlaç fiyat kurundaki düzenleme daha gelmeden nefes bile aldırmadı sektöre. Ben önümüzdeki günlerden çok umutlu değilim.