Erdoğan ‘Varsın gidiyorlarsa gitsinler’ demişti! Bakan Koca’dan sağlık çalışanlarına mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hekimlere yönelik "Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine tepkiler gelmeye devam ederken, Sağlık Bakanı Koca sağlık çalışanlarına mektup gönderdiğini duyurdu.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın kadın muhtarlarla buluştuğu programda yaptığı konuşmada hekimlere yönelik “Varsın gidiyorlarsa gitsinler” sözlerine tepkiler gelmeye devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da 14 Mart Tıp Bayramı öncesinde sağlık çalışanlarına mektup gönderdiğini duyurdu. Koca, SMS ile gönderilen mektubun teknik bir sebeple bazı personele ulaşmadığını açıkladı.

“BİRBİRİMİZE AYIRACAK DAHA FAZLA VAKTİMİZ OLACAK”

Bakan Koca’nın konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

* Hekimlere, sağlık hizmeti çatısı altında birleşen 39 meslek grubundaki arkadaşlarıma bugün bir mektup gönderdim.

* SMS ile gönderilen mektup, teknik bir sebeple bazı arkadaşlarıma ulaşmadı.

* Yeni yazışmalarımızda sorunu çözeceğiz. Birbirimize ayıracak daha fazla vaktimiz olacak.