Erdoğan’a bir yanıt da genç hekimlerden: Bozuk yolda yürümeyiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın doktorları hedef alan “Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla bu yola devam ederiz” sözlerine Türk Tabipler Birliği (TTB) Asistan ve Uzman Genç Hekimler Kolu'ndan “Yola bizimle devam edemezsiniz. Bozuk yolda yürümeyiz” yanıtı geldi.

Latif SANSÜR

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Partili Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorlarla ilgili sözlerine tepki dinmiyor. Erdoğan'ın “Bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı istihdam ederiz. Bunlarla bu yola devam ederiz” sözlerine Türk Tabipler Birliği (TTB) Asistan ve Uzman Genç Hekimler Kolu yanıt verdi.

“Çözüm arayışında genç hekimleri köle, sistemin krizine karşı istihdam olarak gören Cumhurbaşkanının asistanlık hakkında bilgisi olmadığı açıktır. Bizler, olduğumuz kurumlarda eğitim almak için varız, hekim açığını kapatmak için değil. Bu açıklama bugün yurtdışına en çok gidenlerin ise yeni mezun ya da asistan hekimlerin olduğundan bihaber yapılmıştır” tepkisini dile getirdi.

“BOZUK YOLDA YÜRÜMEYİZ”

Erdoğan'ın, hekimlerin sağlıkta yaşanan olumsuzlukları, krizi toplumla paylaşmasından rahatsızlık duyduğunu belirten Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şu sözlerle seslendi;

“Cumhurbaşkanı Erdoğan her ne kadar ‘Asistan doktorlarımızla biz bu yola devam ederiz' dese de hocalarımızın, uzmanlarımızın bir bir kamudan istifa ettiği, kışkırttığınız sağlık talebine yanıt olmaya çalışmaktan eğitim alamadığımız, 36 saat sonrasında yaşamlarımızdan olduğumuz, hem işyerlerinde hem de ekranlarda sağlıkta şiddete maruz kaldığımız bir ortamda yola bizimle devam edemezsiniz.

Bozuk yolda yürüyemeyiz. Ancak bizler bu topraklarda hekimlik yapmak için beyaz önlüğü giyenler, hiçbir yere gitmiyoruz, buradayız, bu yolu düzeltmeye, mesleki onurumuzla, halk sağlığını önceleyen bir sağlık sistemi için mücadelemizi sürdürmeye kararlıyız.”

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