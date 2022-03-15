Erdoğan’ın 5 müjdesine sağlık çalışanlarından yanıt

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde doktorlara yönelik “Giderlerse gitsinler” sözlerinden sonra, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle yaptığı konuşmada, "Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun, yokluklarını göstermesin" ifadeleri ile açıkladığı müjdeler doktorlar ile sağlık çalışanlarını tatmin etmedi.

Latif SANSÜR

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mart Tıp Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşmada “5 müjde” başlığı altında yaptığı açıklamayı, sağlıkçılar ve sağlık meslek örgütleri “oyalama ve vaat” olarak değerlendirdi.

Erdoğan'ın açıklamalarının “yapılacak, edilecek, düzenlenecek” şeklinde olduğunu belirten doktor ve sağlık çalışanlarının örgütlenmeleri, “Hekimlerin talepleri açık ve nettir. 10 talebimiz var. Oyalama değil icraat bekliyoruz” görüşünde birleşti. Erdoğan'ın “Pratisyen hekimlere 2 bin 500 lira, uzman doktora 5 bin lira zam yapacağız. Emekliliğe de yansıyacak” dediği günden bugüne 3 ay geçtiğini, sözlerin buhar olup uçtuğu kaydedildi.

“VAAT DEĞİL, İCRAAT BEKLİYORUZ”

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı müjdelerinin, yıllardır dilinden düşürmediği 3600 ek gösterge gibi bu müjdelerin de sürece bırakılacağını söyledi. Uğur, “İstenildiği takdirde sağlık çalışanları için yapılacak iyileştirmelerin bir gecede çıkarılabileceğini biliyoruz. Artık vaat değil icraat bekliyoruz” diyerek, müjde olarak belirtilenlerden sabit ek ödemelerinin, ‘sağ cebindekinin sol cebe konulması” olduğunu söyledi. Adaletsiz döner sermaye sistemine son verilerek maaşlarda kademeli artış önerdi.

“SAĞLIK SEKTÖRÜ” TEPKİSİ

Erdoğan'ın konuşmasında sağlık hizmetlerini “sağlık sektörü” olarak nitelemesi, sağlık sistemine; “yardımcı personel sayısını artırdık” demesinin, her biri ayrı ayrı bir sağlık profesyoneli olan sağlık çalışanlarına bakış açısını gösterdiğini belirten Uğur, “Maalesef ki böyle bir bakış açısında ortaya çıkan tek gerçek; ticarileşen sağlık hizmetlerinde sağlık çalışanlarının birer köleye dönüşmesidir. Şiddet son bulana, emeklerinizin karşılığını alana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

“OYALAMA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Aydın Tabip Odası Başkan Dr. Adalet Çıbık, açıklanan “müjdeler” sonrası yaptığı yorumda “Oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz. Hekimlerin talepleri açık ve nettir. 10 talebimiz var. Sıkıntılarımızın görülüyor olup bir şeyler yapılmaya çalışılması tabi ki sevindiricidir, ama biz oyalama değil hakkımız olanı istiyoruz” şeklinde konuştu.

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