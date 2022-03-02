Eylem yapan sağlıkçılara disiplin mevzuatı uygulanacak

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 81 il valiliklerine yazı göndererek özlük hakları ve ücretleri için eylem yapan sağlık çalışanlarına disiplin mevzuatı hükümlerinin uygulanmasını istedi. CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca genelgedeki amacın eylemleri engellemek olduğunu belirterek, “Örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüğü haktır, engellenemez” diye konuştu.

Selami AYDIN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü 81 il valiliklerine ‘Göreve Gelme/İş Bırakma Eylemleri' konulu bir genelge gönderdi. Buna göre özlük hakları ve düşük ücretleri nedeniyle eylem yapan sağlık çalışanlarına disiplin mevzuatı hükümleri uygulanması istendi. Genelgede Anayasa'nın 17'nci maddesi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa atıfta bulunularak;

“Sağlık çalışanlarının; üstelik küresel salgın döneminde, sağlık kamu hizmetini, görevini terk ederek veya başka suretle hukuka aykırı şekilde aksatması sonucunu doğuran her türlü davranışının disiplin mevzuatı hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir” ifadesine yer verildi.

CHP'Lİ KARACA'DAN GENELGE TEPKİSİ

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, genelge ile sağlık emekçilerinin anayasal haklarının engellendiğini ifade ederek;

“Hak talepleri nedeniyle haklılıklarını tüm kamuoyuna duyurabilmek adına bugüne kadar bakanlık ve iktidar tarafından sesi duyulmayan sağlık emekçilerinin eylemlerini durdurmak, yasaklamak için bir genelge gönderildi. Yapacağız edeceğiz söylemleriyle sağlık emekçilerinin talepleri görmezden gelinip susturulmaya çalışılıyor” diye konuştu.

“ANAYASAL HAKLARI KULLANDIRMAMA GENELGESİ”

Örgütlenme, düşünce ve ifade özgürlüklerinin hak olduğunu engellenemeyeceğini belirten Karaca,

“Bu genelgeyle örgütlenme hakkı ortadan kaldırılmak istenmekte, düşünce ve ifade özgürlüğü hakkı engellenmek istenmektedir. Bu genelgeyle sağlık emekçilerinin toplantı ve gösteri yürüyüşü hakları engellenmek istenmekte, bu genelgeyle anayasal hak ve özgürlükler sınırlandırılmaya çalışılmaktadır.

Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Sağlık emekçileri salgının en ağır koşullarında aylarca evlerine gitmeden mücadelede en ön saflarında yer aldılar. İmza attığımız birçok uluslararası belgede de yer verilen grev ve sendikal haklar; şimdi haklarını isteyen sağlık emekçilerinin elinden alınmaya çalışılıyor. Bu şekilde bir genelgeyle sağlıkçıların anayasal haklarının, uluslararası düzeyde elde edilmiş kazanımlarını kullanmalarının önüne geçemezsiniz” ifadelerini kullandı.