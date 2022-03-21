Eyleme katılan sağlık çalışanlarına yazılan cezalar yargıya taşınıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak, 17-18 Şubat’ta anayasal haklarını kullanarak iş bırakan ASM'lerde çalışan hekim, hemşire ve ebelerin maaşlarından kesinti yapılmasına tepki göstererek, kesintilerle ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Kemal ATLAN

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SES Eskişehir Şube Başkanı Birtürk Özkavak ile beraberindeki sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri adliye binası önünde yaptıkları basın açıklamasıyla 17-18 Şubat'ta anayasal haklarını kullanarak iş bırakan ASM’lerde çalışan hekim, hemşire ve ebelerin maaşlarından kesinti yapılmasına tepki gösterdi.

“HEMŞİRE, EBE VE HEKİM MAAŞLARINDA KESİNTİ YAPILDI”

14 Mart Tıp bayramının üzerinden daha bir gün geçmeden, yöneticilerin sağlık çalışanlarına gösterdiği sahte tebessümün yerini cezalandırmaya bıraktığını ifade eden Özkavak, bu sefer de ASM çalışanlarının yeni bir travmayla, yeni bir cezalandırmayla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Özkavak, “17-18 Şubat'ta Anayasal haklarını kullanarak iş bırakan sağlık emekçileri 1 veya 2 şer günlük ücretleri kesilerek cezalandırıldılar. 15 Mart günü hemşire ve ebe arkadaşların maaşlarından 350-800, hekimlerin maaşlarından 1000-2500 liraya kadar kesintiler olduğu anlaşıldı” dedi.

“SENDİKAL FAALİYETLERİ ENGELLEMEK İSTİYORLAR”

Kesintilerin hukuki gerekçesi olmadığına dikkat çeken Özkavak, şunları söyledi;

*ASM'lerde sorunlar birikmiş çok ağırlaşmıştır. Ücretlerin erimesi, pahalılık, şiddet, angaryalar, mobbing, çalışma koşullarının ağırlığı ve hepsinin üzerine getirilen ceza yönetmeliği ile işler çıkmaza sokulmuştur.

*Çalışanlar da taleplerini ve sorunları duyurmak için çeşitli kereler, basın açıklamaları, iş bırakmalar gibi yaparak, demokratik ve anayasal haklarını kullanmışlardır. Bu amaçla sağlık emekçileri cezalandırılamaz. Hiç bir demokratik ülkede taleplerini dile getirdiği için çalışanlar suçlanamaz, maaşlarında kesinti yapılamaz.

*Bunu yapmak bir anlamda sendikal çalışmaların engellenmesi, çalışanların yasal haklarını kullanmasının engellenmesidir. Bu kabul edilemez. Bu açıkça suçtur. Bu açıkça sendikal faaliyetleri engellemek amaçlıdır.

*Ve yasalarımıza göre suçtur. Ayrıca birçok sağlık emekçisi cezalandırılarak mağdur edilmiştir. Yasal başvurularımızı yaparak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz.

“SORGUSUZ SUALSİZ CEZALANDIRILAMAZLAR”

Bu cezalandırmaların kabul edilemeyeceğini, çalışanlara herhangi bir soruşturma açılmadığını, 17-18 Şubat tarihine yönelik herhangi bir savunma alınmadığını vurgulayan Özkavak şöyle konuştu:

*Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde çalışanlar sorgusuz sualsiz cezalandırılamaz. Durum son derece vahimdir. Yöneticilerin hiçbir hukuki etik yaklaşıma sahip olmayıp açıkça ve şiddetle çalışanları cezalandırmayı amaçladıkları ortadadır.

*Ayrıca yine ASM emekçileri 16 Ağustos 2021 tarihli iş bırakma da 12 ceza puanı ile tecziye edilmişken (SES olarak bu cezalandırmayı hukuki bulmadığımız için bunu mahkemeye taşıdık davası sürüyor), şimdi aynı eylem maaşlarından para kesme ile cezalandırılmaktadır.

*Bu çarpıklığın hiçbir hukuki izahı olamaz. Bu durum disiplin yönetmeliğine bile aykırıdır. SES olarak bu cezalandırmaları kesinlikle kabul etmiyoruz ve hukuki bulmuyoruz.

*Bu açıkça sendikal faaliyetleri engellemek amaçlıdır. Ve yasalarımıza göre suçtur. Ayrıca birçok sağlık emekçisi cezalandırılarak mağdur edilmiştir. Yasal başvurularımızı yaparak sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. ASM emekçileri yalnız ve kimsesiz değildir.