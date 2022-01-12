Flurona geçiren adam yaşadıklarını anlattı: Boğazımda jilet var gibi hissediyordum

ABD'de yaşayan Jamie Grayson, flurona olduğu sırada yaşadıklarını anlattı. Genç adam, flurona geçirirken 'boğazında jilet varmış gibi' hissettiğini söyledi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tüm dünya corona virüsün Omicron varyantı ile mücadele ederken, grip ile corona virüsün aynı anda aynı kişiyi enfekte etmesi olarak adlandırılan ‘flurona' paniği büyüyor.

ABD merkezli Business Insider, flurona geçiren Jamie Grayson’un yaşadıklarını aktardı.

Grayson, gazeteye yaptığı açıklamada, “İlk olarak boğazımda ağrım varmış gibi hissettim. Sanki uzun süre bağırarak şarkı söylemişim gibi” dedi. Ancak daha sonra semptomların ilerlemeye başladığını aktaran adam Covid-19 kapmış olabilir mi diye merak etmeye başladı ve test yaptırmak için bir kliniğe gitti.

SEMPTOMLAR İKİ İLA ÜÇ GÜN SÜRDÜ

Corona virüse karşı tek doz aşısı olan adamın testleri corona virüsü için de grip için de pozitif çıktı. Grayson için, en kötü semptomlar yaklaşık iki ila üç gün sürdü.

Grayson, iki üç gün boyunca sürekli olarak öksürdüğünü ve ‘boğazında jilet varmış gibi’ hissettiğini açıkladı. Grayson ayrıca geceleri terleme ve titreme nöbetleri geçirdiğini aktardı; “bu vahşi vücut titremelerini ve terlemelerini değiştirmek zorunda kalacağım noktaya getirdi. Yatağım ve gecenin bir yarısı dönüyorum çünkü çarşaflarım sırılsıklamdı.” dedi.

Grayson iki ila üç günlük sürecin ardından kendisini iyi hissettiğini ancak halen öksürdüğünü açıkladı.

FLURONA TERİMİ CDC’DE KULLANILMIYOR

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin grip bölümünde epidemiyolog olan Alicia Budd, Insider’a “Flurona, CDC’de kullandığımız bir terim değil” dedi.

Terim, yakın zamanda, önce İsrail’de ve ardından Kaliforniya, Teksas, Kansas, Mississippi ve Kuzey Carolina’da bir dizi corona virüs-grip ortak enfeksiyonu teşhis edildikten sonra ortaya çıktı. Bulaşıcı hastalık uzmanları, ortak enfeksiyonun en azından çoğu insan için “önemli bir şey” olmadığı konusunda genellikle hemfikir olan açıklamalarda bulundu.

İlginizi Çekebilir Ülkede alarm! İlk Flurona vakaları tespit edildi

İlginizi Çekebilir DSÖ'den Omicron açıklaması: Önümüzdeki 6-8 haftaya dikkat!