Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte son durum

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 25 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin güncel COVID-19 tablosunu açıkladı. 12 Nisan Salı gününe ait verilere göre, 191 bin 26 test yapıldı.

6 BİN 635 YENİ VAKA TESPİT EDİLDİ

Güncel verilere göre, 6 bin 635 yeni vaka tespit edilirken 25 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son 24 saatte 12 bin 152 kişi sağlığına kavuştu.

DÜN 28 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 11 Nisan Pazartesi gününe ait verilere göre, 6 bin 893 vaka tespit edilirken 28 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 182 bin 216 test yapılmış ve 11 bin 207 kişi sağlığına kavuşmuştu.