Güncel corona virüsü verileri açıklandı! İşte yeni vaka ve vefat sayısı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 170 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 6 Mart Pazar gününe ait verilere göre 348 bin 146 test yapıldı.

170 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Güncel verilere göre, 27 bin 671 yeni vaka tespit edilirken, 170 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte 50 bin 241 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92.98, 2’nci doz ortalaması yüzde 85.16 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 712 bin 192, 2’nci dozda 52 milyon 858 bin 604 ve 3’üncü dozda 27 milyon 275 bin 568 olmak üzere toplam 145 milyon 990 bin 177 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

DÜN 174 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlığın açıkladığı 5 Mart Cumartesi gününe ait verilere göre, 32 bin 389 vaka tespit edilirken 174 kişi yaşamını yitirmişti. Dün, 360 bin 353 test yapılmış ve 57 bin 894 kişi iyileşmişti.

BAKAN KOCA MASKE UYARISI YAPMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı maske uyarısında “Maske? Her durumda şart değil, risk durumunda mutlaka” demişti.