Yeni vaka sayısı 75 bine yaklaştı! Bakan Koca’dan kritik uyarılar

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel corona virüsü verilerine göre, 137 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 11 Ocak Salı gününün verilerine göre, 430 bin 253 test yapıldı.

YENİ VAKA SAYISI 75 BİN SINIRINDA

Güncel verilere göre, 74 bin 266 yeni vaka tespit edilirken 137 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son 24 saatte, 39 bin 226 kişi sağlığına kavuştu.

BAKAN KOCA: ARTIŞ, VEFAT SAYILARINA YANSIMIŞ DEĞİL

Güncel verileri sosyal medya hesabından değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarında belirgin bir artış var. Bu artış, vefat sayılarına yansımış değil. Fakat Omicron kaynaklı vakalar ağırlık kazandıkça, risk grubundakiler için tehlike kaynağı Omicron olacak ve yaşlılarla kronik hastalarda ölüme de yol açabilecek. Durum bizi yanıltmasın” ifadelerini kullandı.

DÜN 65 BİN 236 VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 10 Ocak Pazartesi gününe ait verilere göre, 65 bin 236 vaka tespit edilirken 141 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 403 bin 104 test yapılmış ve 38 bin 242 kişi sağlığına kavuşmuştu.