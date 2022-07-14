Hamile kadınların obezite olması ölüm riskini de artıyor

Bir araştırmaya göre, artan obezite seviyeleri hamile kadınlar arasında ölüm oranlarına yol açmış olabilir.

Sozcu.com.tr

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İskoçya’daki Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar, 14 yılda 750 binden fazla doğumdan elde edilen verileri analiz etti.

Buna göre daha yaşlı, daha şişman veya sezaryen olan kadınların çocuk taşırken ölme riski daha yüksekti.

İleri yaşta anne olmak ölü doğum, yüksek tansiyon ve gebelik zehirlenmesi riskini artırır. Fazla kilolu olmak da benzer komplikasyonlara yol açar.

OBEZİTE ORANI GİDEREK YÜKSELİYOR

Araştırma, bu kadınların, anne adaylarında nöbet başlangıcı olan sepsis, kalp krizi ve eklampsi gibi hayatı tehdit eden durumları içeren obeziteden muzdarip olma olasılığının yüzde 52’ye kadar daha yüksek olduğunu ortaya çıkardı.

Uzmanlar, 40’lı yaş ve üzerindeki annelerin, 20’li yaşların ortalarından sonlarına kadar olan hamile kadınlara göre bir hastalığa maruz kalma olasılığının yüzde 44 daha fazla olduğunu buldu.

Anestezi dergisinde yayınlanan çalışmalarında bilim insanları, obez olan hamile kadınların yüzdesinin on yıl önce yüzde 20 iken 2021’de yüzde 26’ya yükseldiğine de dikkat çekiyor.

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