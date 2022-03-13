Hamileyken hamile kalan anne, ‘süperfetasyon’ bebeklerini büyüttü

Hamileliğinin birinci ayında farklı yumurtasında yeniden döllenme olduğu için ikinci kez hamile kalan İzmirli Sevinç Çelik, Poyraz ve Ayaz adını verdikleri 'süperfetasyon' bebeklerini büyüttü. Dünyadaki 12. vaka olduklarını ve yaşadıklarını fantastik bulduklarını belirten anne Çelik, çocuklarından ilham alarak felsefi öğeler içeren bilim kurgu ve fantastik kitaplar yazıyor.

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İzmir Urla'da yaşayan Ender ve Sevinç Çelik çifti, 2017 yılının şubat ayında ikinci bebeklerine sahip olacaklarını öğrendi. Büyük mutluluk yaşayan Çelik Ailesi, yaklaşık bir ay sonra yapılan hastane kontrolünde bir sürprizle karşılaştı.

Kontrolde annenin farklı bir yumurtasında yeniden döllenme olduğu ve ikinci kez hamileliğin başladığı anlaşıldı. Şaşkına dönen Çelik çifti, yaşanan duruma ‘süperfetasyon' adı verildiğini ve dünyadaki 12. vaka olduklarını öğrendi.

Poyraz ve Ayaz ismindeki bebeklerini 6 Ekim 2017'de dünyaya getiren Sevinç Çelik, Lina isimli ilk çocuğu ile birlikte süperfetasyon bebeklerini de büyüttü.

Yaşadıkları süreci fantastik olarak nitelendiren Çelik, geçen süre zarfında yazar kimliği ile de öne çıktı. Dijital bir platformda felsefi öğeler içeren bilim kurgu ve fantastik kitaplarını yayınlayan Çelik, bundan sonraki kitaplarını basılı olarak yayınlamayı hedefliyor.

“İKİZ GİBİ AMA DEĞİL”

Yaşadıkları ilginç süreci anlatan Çelik,

“Bir aylık hamileyken tekrar hamile kaldığımı öğrendim. Süperfetasyon tanısı konuldu. Bu vakanın dünyada sadece 11 kişinin başına geldiğini, bizim ise 12. vaka olduğumuzu öğrendik. O dönem çok şaşırdık, korktuk. 1 yaşlarında bir kızım daha vardı. İkiz gebelik gibiydi ama aslında ikiz gebelik değildi. Ailemizde de hiç ikiz gebelik durumu yoktu. Tahmin etmediğimiz bir şeydi. Dolayısıyla hem heyecanlı hem de ürkütücü bir süreçti.

Poyraz ve Ayaz ekim ayında 5 yaşında olacak. Ben ilk Poyraz'a hamile kalmıştım. Bir ay sonra da Ayaz'a hamile kaldım. Ancak ikisi de aynı gün doğdu. Kucağıma ilk kez Poyraz'ı getirmişlerdi. Ayaz'ın getirilmediğini gördüğümde korkmuştum. Ayaz 1 kilo 500 gram doğmuştu ve 20 gün kuvözde kaldı. Şu an Ayaz'ın gelişimi Poyraz'a göre daha geride. Şu anda onun gelişimini takip ediyoruz” dedi.

“İNSANLAR ŞAŞIRIYOR”

“İnsanlara ‘Süperfetasyon' dediğimizde anlamıyorlar” diyen Çelik, çevresinden gelen tepkileri şu sözlerle anlattı:

“İnsanların çoğu bu vakanın ne olduğunu bilmiyor. Oysa ki bu bilimsel bir durum. Ben dünyadaki 12. vakayım. Bazen açıklama yapmadan ‘İkizler' diyorum. Bazen de beni anımsayıp ‘Hamileyken hamile kalmıştınız değil mi?' diye soranlar oluyor.

Çocuklar büyüdüğünde bu süreçleri onlara anlatacağım. Süperfetasyon olduklarını onlara söyleyeceğim. Kızım Lina da bazen Poyraz ve Ayaz'ın ikiz olduğunu söylüyor, bazen de Poyraz'ın daha önce doğduğunu söyleyip Poyraz için ‘Ayaz'ın ağabeyi' diyor.”

ÇOCUKLARI İLHAM OLDU

Çocuklarına güzel anılar bırakmak istediğini ifade eden Çelik, kitap yazma süreciyle ilgili de şöyle konuştu:

“Çok fazla kitap okuyan bir insanım. Özellikle dünya klasiklerini okumayı çok seviyorum. Çocuklar henüz birkaç aylıkken yazmaya karar verdim. Onlar benim ilham kaynağım oldu. Kitaplarımı da bilim kurgu ve fantastik türünde yazıyorum. Aynı zamanda felsefi öğeler de içeriyor.” (İHA)