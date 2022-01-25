Hastalıklar birbirine karıştı… Uzmanı uyardı!

Son yıllarda covid-19 ve diğer virüsler sebebiyle artan kuru öksürük, kış ayları gelince daha da arttı. Kuru öksürüğün kişilerde sadece covid-19, influenza gibi virüs şüphesi uyandırmaya başladığını belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, bunun yanlış olduğunu söyledi.

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Kuru öksürükte balgam bulunmazken bazen de göğüste hırıltı, geniz akıntısı gibi belirtiler vardır.

Kuru öksürüğün kişilere bu dönemde sadece covid-19'u anımsattığını ifade eden Emsey Hastanesi'nde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, astım, otipik pnömoni akciğer kanseri gibi akciğer hastalıklarının yanında reflü, bahar nezlesi, alerji bu dönemlerde görülebilen nezleler, geniz akıntısı ve sinüzitin bazı tansiyon ilaçlarına bağlı olabileceğini vurguladı.

Bu yüzden kuru öksürük şikayetleriyle uzun süre beklemeden uzman hekime başvurulması gerektiğini ifade eden Dr. Kadıoğlu, mevcut şikayet ve bulgulara göre öksürüğün ayrıcı tanısının yapılması gerektiğini belirtti.

“Tanıya göre tedavi edilip takip edilmelidir. Ardından duruma göre tedavi uygulanmalıdır” açıklamasını yaptı.

Ayrıca üç haftadan fazla devam eden öksürük varsa kronikleşeceği için zor ve uzun tedavi gerekebileceğini söyledi.

UZUN SÜRE TEDAVİ EDİLMEZSE KRONİKLEŞEBİLİR

Hastalara öncelikle corona virüsün ve gribin yaygın olduğu ve soğuk algınlığı ile karıştırıldığı bu dönemde hem corona virüs hem influenza için aynı anda test yapılması gerektiğini belirten Dr. Esra Ekbiç Kadıoğlu, “Bu sayede hem covid hem de influenza olma durumuna bakılır. Tabii bunların hepsi doktorlar tarafından sorgulanıp ayırt ediliyor. Ona göre tedavi uygulanıyor” dedi.

Kuru öksürüğü olan kişilerin büyük çoğunluğunun bunu önemsemediğini de belirten Dr. Kadıoğlu, uzun süre tedavi edilmezse kronikleştiğini söyledi. Bu yüzden hastaların bir haftadan fazla beklememesi gerektiğine değinen Dr. Kadıoğlu, “Bazen 6-7 ay boyunca öksürüp tedavi olmayan hastalarla karşılaşıyoruz. Ancak böyle durumlarda hastalık tedavi süreci zorlaşır” şeklinde konuştu. (DHA)