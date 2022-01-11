Hastaneye ambulansla gitti, eve sedyeyle döndü

İzmir’in Selçuk ilçesinde solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle ambulansla hastaneye getirilen, yatalak 80 yaşındaki Alzheimer hastası Gülser Mert’e acil serviste müdahale yapıldı. Tedavi sonrası hasta yakınlarının yaşlı kadının evine ambulansla götürülmesi talebi iddiaya göre mevzuata aykırı olduğunu gerekçesiyle reddedildi. Bunun üzerine hasta, evine kadar sedye üzerinde götürüldü.

Latif SANSÜR

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Olay İzmir'in Selçuk ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki omurilik zedelenmesi yüzünden yatalak kalan Alzheimer hastası Gülser Mert, dün akşam saatlerinde evinde solunum sıkıntısı yaşadı. Yakınları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Yakınları ve sağlık ekipleri aşırı kilolu Mert'i yaşadığı iki katlı evden güçlükle ambulansa aldı.

AMBULANSLA EVE GÖTÜRMEDİLER

Selçuk Devlet Hastanesi’ne götürülen yaşlı kadına burada müdahale edildi. Yapılan müdahale sonrası taburcu edilen Gülser Mert'in yakınları eve dönüş için ambulans desteği istedi. Ancak iddiaya göre yetkililer eve dönüş için ambulans veremeyeceklerini, bunun mevzuata aykırı olduğunu söyledi.

SEDYEYLE GÖTÜRDÜLER

Bunun üzerine hasta yakınları, Gülser Mert'i sedye ile evine götürmek zorunda kaldı. Hastaneye yaklaşık 500 metre uzaklığındaki evlerine sedye üzerinde götürülen hastayı görenler gözlerine inanamadı.

“BÖYLE SAĞLIK SİSTEMİNE YAZIKLAR OLSUN”

Selçuk'un cadde ve sokaklarında sedye ile giderken çektikleri görüntü ve fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Tolga Mert, “Aşırı kilolu olan hastamızı sağlık ekiplerinin de yardımıyla ikinci kattan güçlükle indirdik. Hastaneye götürdük, acilde bir iğne yapıldıktan sonra eve götürebileceğimiz söylendi. Oturamadığı için herhangi bir araçla götüremediğimiz hastaya, eve dönüş için mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle ambulans verilmedi. Bunun üzerine sedye ile cadde sokak dolaştırarak eve getirdik. Komşuların yardımı ile eve çıkardık. Sağlık personeli çok çaba gösterdi, ancak uygulama sakat. Hastayı eve geri götürme mevzuata aykırıymış. Böyle sağlık sistemine yazıklar olsun” tepkisini gösterdi.