Hekimler beyaz nöbete devam ediyor: Yaşanan sorunların sorumlusu biz değiliz

“Emek Bizim, Söz Bizim” eylem süreci kapsamında 26 Ocak 2022 Çarşamba günü Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nde başlayan “beyaz nöbet” tüm illerde destek nöbetleri ve eylemleriyle sürüyor. "Yaşanan sorunların sorumlusu biz değiliz" diyen hekimler, diş hekimleri, veterinerler, eczacılar, hemşireler, laborantlar ve alanda hizmet veren tüm sağlık emekçileri hükümeti göreve çağırdı.

Sozcu.com.tr

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İstanbul Tabip Odası (İTO) bugün Taksim (İlkyardım) Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeydi. İstanbul’da ‘beyaz nöbet’ bugün Haydarpaşa Numune Eğitim Araştırma Hastanesi’nde, Tabip Odası (İTO), İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul Eczacı Odası, İstanbul Veteriner Hekimler Odası, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) İstanbul Şubeleri, Genel Sağlık İş, Dev Sağlık İş ve Birinci Basamak Birlik Dayanışma Sendikası üyelerinin katılımıyla devam etti.

Eylemde İstanbul Tabip Odası (İTO) adına İstanbul Tabip Odası (İTO) Genel Sekreteri Dr. Osman Küçükosmanoğlu, Veteriner Hekimler Odası adına Necati Bozkurt, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) adına Şişli Şube Eş Başkanı Fadime Kavak ve Anadolu Şube Eş Başkanı Nurdan Gürer konuştu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Anadolu Şube Yönetim Kurulu üyesi Türkan Yavuz'un okuduğu basın metninde Sağlıkta Dönüşüm Programı'yla çöken sağlık sisteminde hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları sıkıntılara değinildi. Ayrıca sağlık sisteminin çökertilmesinin halkın nitelikli sağlık hakkına erişimine engel olduğu da vurgulandı.

“Yaşanan sorunların sorumlusu biz değiliz” diyen hekimler, diş hekimleri, veterinerler, eczacılar, hemşireler, laborantlar ve alanda hizmet veren tüm sağlık emekçileri hükümeti göreve çağırdı ve kamuoyuna taleplerini açıkladı.