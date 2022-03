Hekimler soruyor: Can güvenliği olmayan hekim can kurtarabilir mi?

Hemen her gün şiddete uğrayan hekimler siyasilere seslenerek Sağlıkta Şiddet Yasası’nı 14 Mart Tıp Bayramına yetiştirilmesini istedi. Hekimler, “Sağlıkta şiddet yasası çıkmadıkça her şey nafile. Can güvenliği olmayan hekim can kurtarabilir mi” diye sordu.

Latif SANSÜR

Hemen her gün ülkenin değişik il veya ilçelerinden artarak gelen sağlıkta şiddet haberleri, zaten güç koşullarda çalışan sağlık çalışanları, hekimler ileailelerini kaygılandırıyor. Sağlıkta Şiddet Yasası'nın acilen çıkarılmasını isteyen hekimler, “Sağlıkta şiddet yasası çıkmadıkça her şey nafile. Can güvenliği olmayan hekim can kurtarabilir mi” diye sordu. Sağlıkta Şiddet Yasası'nın 14 Mart'ta uygulamaya girmesini isteyen hekimler, “Böyle devam ederse vatandaş muayene olacak hekim bulamayacak” ifadelerini kullandı.

“TWİTTER'DE ADALET ARIYORUZ”

Sağlık çalışanları 14-15 Mart tarihlerinde yapacakları iş bırakma eylemini önlemeye yönelik 81 ile gönderilen, eyleme katılanlar hakkında disiplin işlemi yapılacağı belirtilen genelgeyi hatırlatarak Twitter'den Sağlık Bakanlığı'na “Şiddeti önleme yerine grev yapan hekimlerle uğraşıyorsunuz. Hekim grevine karşı ultra hızla genelge çıkaracağınıza, sağlıkta şiddet teröristlerine karşı yasayı çıkarsaydınız, bugün en temel insani haklarımız için Twitter'da adalet arıyor olmazdık” ifadeleriyle seslendi.

TTB: ŞİDDET VARSA HİZMET YOK

Türk Tabipler Birliği de aynı gün Ankara'da kardiyoloji doçenti, Antalya'da acil uzmanı ve Bursa'da pediyatri uzmanının şiddete uğradığını belirterek, “Sağlıkta şiddet durdurulmuyor. Bugün üç ayrı ilden meslektaşlarımıza yönelik şiddet haberi aldık. Önerdiğimiz etkili ve caydırıcı sağlıkta şiddeti önleme yasasının çıkması için neden bekliyorsunuz? Şiddet varsa, hizmet yok. 14-15 Mart’ta Büyük #GöREV'deyiz” açıklaması yaptı.

