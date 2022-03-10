Hekimlerde şimdi de ‘sözleşme fesih korkusu’ başladı

ağlık Bakanlığının geçen yıl çıkardığı, hekimlerin "Ceza Yönetmeliği" adını verdiği Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile konuşan Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, birçok ilde sözleşme yenileme zamanında fesih komisyonlarına gönderilen hekimler olduğunu belirterek; “İki yıldır pandemide büyük özveri ile mücadele eden arkadaşlarımıza bir de bu korkunun yükü eklendi” dedi.

Latif SANSÜR

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Aile Hekimlerinin sözleşmelerinin yenilenmesinde güçlük çıkarılması, bakanlık yönetmeliği gerekçe gösterilerek açılan soruşturmalar, Tekirdağ'da bir hekimin Covid-19 hastalarına telefon açmadığı için sözleşmesinin feshedilmesine doktorlar, “Bizimle değil, pandemiyle uğraşın” tepkisini gösterdi.

Fesih Komisyonlarının yarışa girdiğini söyleyen Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, yönetmelik ile hekimlerin çalışma şartlarının ağırlaştığını, fesih işlemlerinin ise kolaylaştırıldığını belirterek; “Aile Hekimi arkadaşlarımızın iş yükü artmasına rağmen ödemeleri azalıyor. İş güvencesi ortadan kalkıyor.

Bunun bir örneği Tekirdağ'da yaşandı. Bir aile hekiminin sözleşmesi haksız nedenlerle fesih edildi. Yönetmelik ile aile hekimliğinin işleyiş ve özüne zarar veriliyor. İçerik itibarıyla ‘cezalandırma yönetmeliği' görünümünde olmaktan öteye gidemiyor” dedi.

HEKİMLER BÜYÜK STRES YAŞIYOR

Birçok ilde sözleşme yenileme zamanında fesih komisyonlarına gönderilen hekimler olduğunu söyleyen Uğur, bu süreçte sözleşmelerinin yenilenemeyeceği korkusu ile hekimlerin büyük stres yaşadığını, zaten iki yıldır pandemide büyük özveri ile çalışan hekimlerinin omuzlarına bir de bu korkunun yükünün eklendiğini kaydetti.

Uğur, yönetmeliğin geri çekilmesi için defalarca alanlara çıktıklarını, iş bırakma eylemi yaptıklarını belirterek, “Sesimizi yine duyan olmadı. Sesimizi duyurmak, Tekirdağ'da örneği görüldüğü gibi haksız hukuksuz uygulamalara göz yummamak için 14, 15 ve 16 Mart 2022 tarihlerinde iş bırakacağız. Evet sağlık çalışanları geçinemiyor; ancak tek derdi geçim derdi değil” ifadelerini kullandı.