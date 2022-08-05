Hekimlerden Esin Şenol’a destek: Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz!

Sağlık meslek örgütleri Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Parkı’nda düzenlenen basın açıklamasıyla “Bilimin ve sağlığın tarafıyız, Esin Şenol'un ve bilim insanlarının yanındayız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz” diye seslendi. Sağlık Bakanı'nın sağlıkçılara sahip çıkmasını istedi.

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Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla, tehdit edilen ve sosyal medya saldırılara uğrayan Gazi Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol için bir araya gelen sağlık emek meslek örgütlerinin temsilcileri, bilim insanlarının hedef alınması, tehdit edilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Yapılan konuşmalarda Esin Davutoğlu Şenol'un bilimsel ve özgür düşünceyi temsil ettiğini, bağımsız bir şekilde korkmadan çekinmeden bilim insanı kimliği ile önemli bir toplumsal rol oynadığı için hedef haline getirildiği dile getirildi.

Açık bir tehdit, cana kast söz konusu olduğu halde saldırgan hakkında somut bir işlem yapılmamasının, o kişinin sırtını sıvazlama anlamına geldiği belirtildi.

Konuşmalar sık sık “Bakan uyuma, sağlıkçıya sahip çık”, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz” sloganları ile bölündü. Açıklamaya katılanlar üzerinde “Bilimin yanında, karanlığın karşısındayız”, “Bilimin ve sağlığın tarafıyız” sloganları yazılı dövizler taşıdı.

“KAMU OTORİTESİ SALDIRILARI SEYRETMEYE DEVAM EDİYOR”

TTB Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, kamu sağlık otoritesinin pek çok hakikati gizlemesinin karşısında, Esin Davutoğlu Şenol'un gerçekleri dile getirdiği için hedef seçildiğini belirtti.

Fincancı, “Aşı karşıtlığı üzerinden halk sağlığını tehlikeye düşürdüler, hakikati tersine çevirip o algıyla oynadılar. Sanki halk sağlığını tehdit edenler, halk sağlığını düşünenlermiş gibi bizleri yanıltmayı sürdürdüler. Kamu otoritesi seyretti. Nasıl ki pandemide ölenleri, hastaları seyrettiyse, sağlık kurumlarının insanlarla dolup taştığını seyrettiyse, sağlık emekçilerinin bu süreçte tükenip gittiğini seyrettiyse, bu saldırıları da seyretmeye devam ediyor. Ama biz seyretmiyoruz, mücadeleye devam ediyoruz. Halk sağlığını tehdit edenlere karşı dimdik ayaktayız. Mücadeleye devam edeceğiz” diyerek her koşulda Şenol'un yanında olduklarını dile getirdi.

“HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ BİLİM KAZANACAK”

TTB'nin tüm sorumluları göreve davet eden, saldırıyı kınayan açıklamasının okunmasından sonra Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol bir konuşma yaptı. Martin Luther King'in “Şiddet, ahlak dışıdır çünkü sevgi yerine nefret üzerinde yol alır, toplumu yıkar ve kardeşliği olanaksızlaştırır” sözleriyle konuşmasına başlayan Şenol, 45 dakika farkla tamamlanamamış bir cinayetin zanlısının serbestçe dolaştığına dikkat çekti.

Şenol, “Eğer o gün o olay gerçekleşseydi inanıyorum ki büyük bir kaos, büyük bir üzüntü, büyük bir sessizlik, büyük bir pes etme olacaktı” dedi.

Yaşadıkları yüzünden bu günlerde salgınla ilgili olan bitenle ilgilenemediğini, zamanının büyük bölümünü karakollarda geçirdiğini belirten Şenol şunları söyledi:

“Zanlının bir katile dönüşmemesi, ne bir katilin ne bir kahramanın olmadığı hikayeler yaratmak toplumsal sorumluluğumuz. Hiç kimse susmamalı, aşı politikalarına ve bilime sahip çıkmalı.

Genç meslektaşlarım, asla korkacak bir şey yok. Uzamış bir ölüme teslim olmaktan daha kötüsü yok. En iyi siz bilirsiniz. Her zaman olduğu gibi bilim kazanacak, her zaman olduğu gibi karanlık, kimlerin aydınlık olduğunu gösterecek. Elbet bitecek, elbet geçecek.”

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