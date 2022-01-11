Hekimlerden şehir hastanesi protestosu: Her işin başı rant değil, sağlık olmalıdır

Hekimler, birçok hastanenin kapatılarak şehir hastanesi bünyesine katılacak olmasına tepki göstermek amaçlı protesto düzenledi. TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, kapatılan hastanelerin derhal açılması ve şehir hastanelerinin kamulaştırılması gerektiğini söyledi. Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu ise "Her işin başı rant değil, sağlık olmalıdır” dedi. Eyleme CHP Ankara Milletvekilleri Gamze Taşçıer ve Murat Emir de destek verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ankara'da uzun yıllardır hizmet veren devlet hastanelerinin Bilkent ve Etlik'te yapılan şehir hastaneleri gerekçe gösterilerek kapatılmak istenmesine karşı mücadele eden Hastanemi Kapatma Platformu, 11 Ocak 2022 günü Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Hastanesi önünde bir basın açıklaması düzenledi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) adına basın açıklamasına Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu katıldı.

“17 SEMT POLİKLİNİĞİ KAPATILACAK”

Basın açıklamasında ilk sözü alan Platform Sözcüsü ve TTB önceki dönem Merkez Konseyi Başkanı Dr. Beyazıt İlhan, Etlik Şehir Hastanesi bünyesine katılacağı gerekçesiyle Dr. Sami Ulus Kadın Doğum Hastanesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Hastanesi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Hastanesi, Ulucanlar Göz Hastanesi ve Etlik Zübeyde Hanım Doğumevi ile 17 semt polikliniğinin kapatılmasının planlandığını söyledi.

“HER İŞİN BAŞIN RANT DEĞİL, SAĞLIK OLMALIDIR”

Basın açıklamasını okuyan Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Ayşe Uğurlu, hastanelerin kapatılması sonucu hastaların sağlığa erişiminin zorlaştığını, sağlık emekçilerinin çalışma koşullarının zorlaştığını, çok sayıda sağlık emekçisinin işsiz kaldığını, sağlık sistemindeki sıkıntıların ise arttığını belirtti. “Her işin başı rant değil, sağlık olmalıdır” diyen Uğurlu, kapatılan ve kapatılmak istenen hastanelerin ihtiyaç duyulan yatırımlar yapılarak ve tarihi kimlikleri ile işlevleri korunarak sağlık hizmeti vermeyi sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

“ŞEHİR HASTANELERİ KAMULAŞTIRILSIN”

TTB Merkez Konseyi üyesi Doç. Dr. Deniz Erdoğdu, sağlık emek-meslek örgütlerinin şehir hastanelerine karşı yürüttüğü mücadeleyi ve elde edilen kazanımları hatırlattı. Sağlık Bakanlığı bütçesinde şehir hastanelerinin büyük yer kapladığına dikkat çeken Erdoğdu, şehir hastanelerindeki havalandırmasız alanların, küçük odaların, tedbirlerden yoksun düzenlemelerin özellikle pandemi sürecinde daha da görünür hale geldiğini kaydetti. Erdoğdu, kapatılan hastanelerin derhal açılması ve şehir hastanelerinin kamulaştırılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Eş Başkanı Nazan Karacabey, uygulama sonucunda hem sosyoekonomik düzeyi düşük kesimlerin sağlık hizmetine erişemediğini hem de sağlık çalışanlarının emeğinin şirket hastanelerine gömüldüğünü dile getirdi.

CHP’Lİ EMİR: TTB’Yİ KAPATMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, şehir hastaneleri müteahhitlerinin ceplerini doldurmak amacıyla onyıllardır halka hizmet veren hastanelerin kapatılmasına tepki gösterdi. Emir, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “TTB kapatılsın” çağrısına da yanıt verdi: “Hepimiz gurur duymak istediğimiz Turkovac aşısının sonuçlarını merak ediyor, TTB ise görevini yapıyor. TTB halk sağlığını korur, halkın hastanelerinin kapatılmasının karşısında durur, gücünü de halktan alır. Tehditlerle sonuç alınamaz. TTB'yi kapamaya gücünüz yetmez!”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, kadın ve çocuk hastanelerinin kapatılmasına özel bir vurgu yaparak “İktidarın rant odaklı sağlık politikalarının bedelinin kadınlar ve çocuklar ödüyor” diye konuştu.

HDP Iğdır Milletvekili Dr. Habib Eksik, şehir hastanelerinin hem halk sağlığı hem de bütçe için adeta bir hortuma dönüştürülmesine karşı mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

CHP Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin, “Sizin, kapattığınız hastanelerde kimin sağlık hizmeti aldığından haberiniz var mı? Başkentte işsizliğin en yüksek olduğu ilçenin Altındağ olduğundan haberiniz var mı? Kadınların yalınayak gelip tedavi almaya çalıştığından haberiniz var mı? Sağlık çalışanlarının, bölgedeki esnafımızın düştüğü durumdan haberiniz var mı?” sorularını sordu. Ergin'in ardından söz alan CHP Altındağ ilçe yöneticileri de hastanelerin derhal açılması talebini yineledi.

İlginizi Çekebilir Türkiye'nin ilk şehir hastanesinde gassal yok