Hekimlerin gitmekten başka çaresi kalmadı

Uzm. Dr. Selahattin Menteş, doktorların fazla çalışma, iş yükü, az ücret, şiddet ve değer görmeme gibi nedenlerden bunaldıklarını bu yüzden yurt dışına gitme taleplerinin arttığını söyledi.

Mehmet SERBES

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Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Selahattin Menteş, doktorların fazla çalışma, iş yükü, az ücret, şiddet, değer görmeme ve taciz gibi nedenlerden bunaldıklarını ve bu yüzden yurt dışına gitme taleplerinin arttığına dikkat çekti. Hekimlerin sıkıntılarını anlatan Menteş şunları söyledi:

– Hekimlerin maaşları ve hatta üstüne sabit ek ödeme bile eklense yoksulluk sınırının altında ücret almaktadır. Ayrıca ülkedeki doktorların en az yarısı neredeyse hiç performans ödemesi almamaktadır.

– Sağlıkta dönüşüm programının getirdiği iş yükü ise artık dayanılmaz noktalara gelmiştir. Korunaksız ve güvenli ortamlarda çalışmaktayız. AVM'lere ya da devlet kuruluşlarına güvenlik kontrolünden geçmek zorunda olanlar hastanelere elini kolunu sallayarak girmektedir.

– Sağlıkta şiddet artık günlük sıradan olaylar olmaya başlamıştır. Hekimlerin neredeyse %80-90'ı mesleğinde en az bir kez sözlü ve fiziki şiddete maruz kalmıştır. Üstelik bu işe kalkışan failler maalesef cezasız kalmaktadır.

– Sağlık sistemindeki kışkırtılmış politikalar sonrası oluşan iş yükü ve sağlık sistemindeki yığılmalar gittikçe artmaktadır. Buna bir de liyakatsiz yöneticilerin uygulamaları eklendiğinde bu yük artık bizler için katlanılır olmaktan nicedir çıkmıştır.

– Tüm bunlara beş dakikada muayene, yönetici baskısı, hak ettiği muameleyi görmeme, tükenmişlik ve değersizlik hissi eklenince bizlerin bırakıp gitmekten başka çaresi kalmamış gibi görünüyor.