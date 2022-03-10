İktidara yakın sendikadan Bakan Koca’ya istifa çağrısı

İktidara yakın olan Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurtdışına giden sağlık çalışanları ile ilgili sözlerinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanlış yönlendirildiği için gerçekleştiğini söyledi.

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Sağlık Sen Eskişehir Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, geçtiğimiz gün hekimler hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sözleri nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Kocaya tepki gösterdi.

“DOKTORLARLA CUMHURBAŞKANINI KARŞI KARŞIYA GETİRMEYİ BAŞARDILAR”

Köksal, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı eleştirdiği açıklamasında “Aylardır Sayın Sağlık Bakanına, Cumhurbaşkanını yanlış bilgilendiriyorsunuz ‘Yapmayın’ dedik. Bu işin sonu kötüye gidiyor; ayrıştıran, uzaklaştıran hatta vatanından uzaklaştıran legal ile illegal arası oluşumların değirmenine su taşıyorsunuz dedik. Dinlemediler ve bizleri hain ilan ettiler. İtidal, müzakere ve birliktelik dedik. Gecesini gündüzüne katan sağlık çalışanlarına ‘paragöz bunlar’ dediler, ‘sağlık personeli ayrı, doktor ayrı’ dediler. Hekimi, hemşiresi, hizmetlisi birdir dedik, yapmayın biri olmadan öbürü olmaz dedik, ancak yancılar ‘biz varız ya’ dediler. Sonunda ülkenin Cumhurbaşkanı ile en değerli yetişmiş insan gücünü doktorları kadın muhtarlar toplantısında hem de 8 Mart gibi özel bir günde 14 Mart Bayramı’nın öncesinde çatıştırmayı başardılar” dedi.

“ÖNCE ÜSTÜMÜZDEKİ YÜKTEN, DERDİMİZİ ANLATAMAYANDAN, BİZİ BÖLENDEN KURTULALIM”

Yaşananların sorumlusunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olarak değerlendiren Köksal, önce bakan Koca’dan kurtulmak gerektiğini ifade etti. Köksal şöyle konuştu:

*Görevden affınızı Cumhurbaşkanımız kabul eder de, meslektaşlarınız başta olmak üzere sağlık çalışanları sizi affeder mi bilemiyoruz.

*Atayamadığınız bürokratlarınız, kurmadığınız kadronuz, sağlıkta devrim gibi 17 yılı kısa sürede heba edişinizi bu millet affeder mi bilemeyiz.

*Sayın Bakan ayrıştırmaya sağladığınız katkıyı, uzaklaştırmada elde ettiğiniz başarıyı, Cumhurbaşkanı ile hekimleri getirdiğiniz bu son noktayı hangimiz unutabilir? ‘

*Sağlık tek çatı, maaş tek kalem’ demek yerine hizmet edemediğiniz meslektaşlarınızın kırılan kalplerinde hiç payınız yok mu?

*Yeterince kullandınız mı meslektaşlarınızın itibarını ve idare zulmüne beraber direnmek varken bölünüp parçalanmak iyi geldi mi? Ya da hayal dünyanızdakilerle illegalitenin sokağında pembe panjurlu bir ev mi hayal ediyordunuz?

*Kavgayla, çatışmayla işimiz yok. Gelin önce üstümüzdeki yükten, derdimizi anlatamayandan, bizi bölenden, çarpandan kurtulalım. Sonrası çok kolay.

* Hayatının her anında hekime değer veren, sağlık çalışanını önemseyen bir Cumhurbaşkanını bu denli kızgınlıkla açıklamalara yönlendiren ‘kargalar’ gidince; hakkımız olanı birlik ve beraberlik içinde alırız.

*Bir hekim kolay yetişmez. Elbette devletin desteği, ana-babasının fedakarlığı, kendinin ise kütüphanelerde gecelenmiş bir gençliği vardır.

*Hekim; toplumun öncüsü hastanemizin ışığıdır. O hekimleri vatan hizmeti yerine özel hizmete sevk eden makam bellidir.