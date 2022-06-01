İtalya’da maymun çiçeği vakaları artıyor

Bütün dünyada endişe yaratan maymun çiçeği salgını Avrupa'da etkisini artırmaya ve hızla yayılmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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İtalya Sağlık Bakanı Yardımcısı Pierpaolo Sileri, yaptığı açıklamada ülkede maymun çiçeği vakalarının hızla arttığını duyurdu.

Rai Radio 1’e konuşan Sileri, “Maymun çiçeği vakaları 20’ye yükseldi ve önümüzdeki günlerde de artması bekleniyor” dedi.

Yapılan açıklamada hastalığın kuluçka süresinin de olduğunu hatırlatan Sileri, “20 vakadan 19’u hastalığın mevcut olduğu bölgelere gidenleri kapsıyor. Hastalığın kuluçka süresi birkaç hafta olduğu için gelecek günlerde daha da artabilir” ifadesini kullandı.

Genelde Afrika’nın batı ve orta bölgelerinde ortaya çıkan maymun çiçeği hastalığı son haftalarda başta Avrupa olmak üzere birçok ülke ve bölgede görüldü. Şu ana kadar 20’den fazla ülkede 300’den fazla vaka tespit edildi.