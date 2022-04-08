Karaciğer yetmezliği teşhisi konulan minik Asya, çölyak hastası çıktı

Kars'tan, karaciğer yetmezliği şüphesiyle olası nakil ihtiyacı için ambulans uçakla Adana'ya getirilen 5 yaşındaki Asya Daştana, çölyak hastası tanısı kondu. Karaciğer enzimlerinin yükseldiği belirlenen küçük Asya, nakil olmaktan kurtuldu.

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Kars’ta arıcılık yapan Selahattin Daştan (52) ile Hayriye Daştan (44) çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü Asya, aşırı uyku hali, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleriyle Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Muayene edilen Asya’ya, viral enfeksiyon sonucu ani gelişen karaciğer yetmezliği tanısı konuldu. Asya, karaciğer nakli gerekebileceği için 25 Mart’ta ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Çocuk yoğun bakım ve karaciğer nakil ekibinin yakından ilgilendiği Asya’ya, 3 gün boyunca yoğun bakımda karaciğer destekleyici tedaviler yapıldı.

Tetkikler sonucu çölyak hastalığı tanısı konulan Asya, 28 Mart’ta yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı. Hayatının devamında glütensiz beslenmesi gereken Asya Daştan, hastanedeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi.

ÖMÜR BOYU DİYET YAPACAK

Çocuk Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Didem Gülcü Taşkın, Asya’nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Küçük kızın ömür boyu yapacağı diyet ile hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebileceğini belirten Dr. Taşkın, “Asya’nın karaciğer enzim yüksekliği çok belirgindi.

Karaciğer yetmezliği ile ilgili takibinin ardından yoğun bakımdan çıkmasıyla tetkiklerimize başladık. Çölyak antikor testi pozitif geldi. Yaptığımız endoskopik biyopsi sonucunda da çölyak hastalığı tanısını koyduk. Başladığımız tedaviyle hastanın değerleri yavaş yavaş normale döndü.

Çölyak karaciğerin yanı sıra birçok organı etkileyebilen bir hastalık. Başta Adana olmak üzere bu bölgede çok fazla çölyak hastamız var. Asya şu an karaciğer naklinden kurtuldu. Eve gidecek kadar iyi. Artık glütensiz diyet ile hayatına devam edecek” diye konuştu.

‘BABAMI ÇOK ÖZLEDİM’

Hayatından endişe duyulan ve 2 haftadır süren tedavisinin ardından artık ayağa kalkan minik Asya ise Kars’ta olan babasını çok özlediğini belirterek, eve döneceği için mutlu olduğunu söyledi. Hayriye Daştan da, “Kızımın nakil olmaktan kurtulduğuna çok sevindim. Şimdi beslenmesine dikkat edeceğiz. İlgilenen tüm doktorlara teşekkür ediyorum” dedi. (DHA)