Karın ağrısı şikayetiyle gitti, 552 adet taş çıkarıldı

Karın ağrısı ve şişkinlik şikayetiyle başvurduğu Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyat olan kadının safra kesesinden 552 adet taş çıkarıldı. Ameliyat sonrası çok rahatladığını belirten Düriye Şensoy, "Kendimi kuş gibi hafiflemiş hissediyorum" dedi.

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Alanya ‘da yaşayan 42 yaşındaki Düriye Şensoy yemek sonrası yaşadığı karın ağrısı, şişkinlik şikayetleri nedeniyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Güler'e başvurdu. Şensoy'a yapılan ultrasonografi görüntülemede safra kesesinde taşlar olduğu saptandı. Laparoskopik yöntemle safra kesesinin alınması önerilen Şensoy, Doç. Dr. Güler tarafından operasyona alındı.

Operasyonla safra kesesinden 552 taş çıkarılan Düriye Şensoy'u Genel Cerrahi Servisinde ziyaret eden Yılmaz Güler, “Bir saat süren ameliyat sonunda hastamızın safra kesesinden irili ufaklı boyutlarda 552 adet taş çıkarttık. Hastamızın sağlık durumu gayet iyi. Düriye hanımı hastanemizde bir gün misafir ettikten sonra taburcu işlemlerini planlamayı düşünüyoruz” diye konuştu.

“KUŞ GİBİ HAFİFLEMİŞ HİSSEDİYORUM”

Başarılı ameliyat sonrası sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Düriye Şensoy ağrılarının geçtiğini ve hafiflediğini vurguladı. Şensoy, ”Kendimi kuş gibi hafiflemiş hissediyorum. Saframdan bu kadar taş çıkacağını hiç düşünmemiştim. Anı olarak taşlarımı saklamayı düşünüyorum” dedi. (İHA)