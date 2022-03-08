LÖSEV’de kadın emeği

Türkiye’de, çocuk yetişkin demeden kanser ile savaşanlara destekleriyle umut olan LÖSEV, yüzde 80 kadın çalışan oranı ile ön plana çıkıyor. Ailelere iletilen kolilerin yapımından üretilen tarhanaya, kanserle savaşırken alınan kararlara kadar LÖSEV’de her konuya kadın eli değiyor.

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LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı her başarılı markanın arkasında kadın gücü olduğuna inanıyor ve yüzde 80 kadın istihdamına ek olarak Lösemili çocukların annelerini de üretime dâhil ediyor.

Türkiye'nin 81 ilini köy köy gezen LÖSEV tırının rotasını da LÖSEV Vakfı kadın yöneticileri belirliyor, çocukların dileklerini gerçekleştirmek için kaynağı da kadın iletişimciler yaratıyor.

Gıdadan hijyene on binlerce koli çoğunluğu kadın LÖSEV ekiplerince hazırlanıyor, finans kayıtları da kadınlarla tutuluyor. LÖSEV Vakfı'nın bir kuruluşu olan LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'nde de doktordan hemşireye, avukattan muhasebeciye yüzde 65 kadın sağlık, destek ve idari personel yer alıyor.

Profesyonel yöneticilerden güler yüzlü destek personellerine, LÖSEV kadınları gücünü LÖSEV'den alıp lösemili çocuklar yararına kullanıyor.