Mahkemeden örnek karar, SGK geçmişe dönük para ödeyecek

Denizli’de akciğer kanseri Mustafa Yalçın ilaçlarını karşılamayan SGK’ya dava açtı. Mahkeme önce tedbir kararı ile kullanılan ilaçların ödenmesini sağladı. Dava, Yalçın'ın hayatını kaybetmesinden sonra sona erdi. Kararda hastanın tedbir kararından önce kullandığı ve kendi cebinden parasını ödediği ilaç bedelinin varislere ödenmesine hükmedildi.

Selami AYDIN

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Denizli'de akciğer kanseri hastası olan Mustafa Yalçın, 2018 yılı Aralık ayında kendisine reçete edilen ilaçların sağlık sigortası kapsamında karşılanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuruda bulundu.

İki haftada bir toplam 5 bin 700 lira ilaç parası ödeyen Yalçın'a SGK 22 Şubat 2019 tarihinde yanıt verdi. Yanıtta, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında ilaç bedelinin karşılanması talebi reddedildi.

SGK ÖLÜME TERK ETTİ

Bunun üzerine Yalçın, yargı yoluna başvurarak Denizli 4. İş Mahkemesi'nde SGK aleyhine ‘Kurum İşleminin İptali İstemi'yle dava açtı. Dava dilekçesinde hastanın malulen emekli olduğu, ilaçlarını emekli maaşından ve borçlanarak alabildiği, aylık 11 bin 400 lira harcama yaptığı, ilacı kullanan hastalarda ölüm riskinin yüzde 41 oranında azaldığı ve ilacın akciğer kanserinde tedaviye yanıtı artırdığı belirtildi.

Dilekçede ayrıca hastanın reçete edilen ilaçlardan sigortalı ve emekli olmasına rağmen yararlandırılmayarak ölüme terk edildiğine vurgu yapıldı, SGK'nın ilaç giderlerini karşılaması ve bu güne kadar yapılan harcamayı hastaya ödemesi istendi.

TEDBİR KARARI ALINDI AMA HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Mahkeme yargılama sırasında ilk olarak tedbir kararı verdi. SGK'nın ilaç giderlerini karşılaması yönündeki kararın ardından kurum hastanın ilaç masraflarını karşılamaya başladı. Fakat Yalçın davanın açılmasından 4 ay sonra 27 Temmuz 2019'da 38 yaşında hayatını kaybetti. Yalçın'ın varisleri davayı sürdürdü. Üç yıl boyunca devam eden dava 31 Mart 2022 tarihinde karara bağlandı.

BAŞKA BİR İLAÇ YOK

Mahkeme karar gerekçesinde davanın mirasçıları etkileyecek nitelikte olduğunu belirtti. Bu nedenle mirasçıların katılımı ile mahkemenin devam ettiği hatırlatıldı. Gerekçede Anayasa'nın ilgili maddelerine, Yargıtay 21. Hukuk Dairesi'nin emsal nitelikli kararına ve Danıştay 15. Hukuk Dairesi kararına atıfta bulunuldu.

Bilirkişi ise hekimin yazdığı ilacın tam karşılığı olabilecek Türkiye'de ruhsatlı başka bir ilaç bulunmadığı, ilacın kullanılmaması durumunda hızlı ve geri dönüşü olmayan bir bozulma olabileceği yönünde görüş bildirdi.

ANAYASA'YA UYGUN DEĞİL

Mahkeme, “Belirtilen tespitler karşısında toplanan tüm deliller birlikte değerlendirildiğinde, vefat eden davacıya reçete edilen ilacın bedelinin davalı SGK tarafından karşılanması gerektiği kanaatine ulaşılmaktadır.

Dolayısıyla ilacın bedelinin karşılanmasına yönelik olarak yapılan başvurunun reddine ilişkin kurum işlemi Anayasa ve yasaya aykırı olup yerinde değildir” şeklinde gerekçe gösterdi. Ayrıca davacının sunduğu faturalar işaret edilerek bu ilaç bedellerinin davalı kurumdan istenebileceği sonucuna ulaşıldığı gerekçede yer aldı.

GEÇMİŞE DÖNÜK İLAÇ PARASI ÖDENECEK

Mahkeme 7 başlık altında topladığı kararında ise reçete edilen nivolumab etken maddeli ilaç bedelinin kurum tarafından ödenmesine yönelik başvuruyu SGK'nın reddettiği tesis edilen kurum işlemini iptal etti. Kararda ayrıca;

“Vefat eden davacının ilaç bedeline karşılık olarak yaptığı 33 bin 900 lira ödemenin dava tarihi olan 14 Mart 2019 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı kurumdan alınarak davacılara ödenmesine” denildi. Karara göre SGK hastanın kendi cebinden aldığı ilaçların giderini faizi ile birlikte ödeyecek. Hasta hayatta olmadığı için para eşi ve çocuğuna verilecek.