Makatına torpil yerleştirip patlatan kişi, tıp literatürüne girdi

Denizli'nin Tavas ilçesinde 2014 yılında, şizofreni hastası Ramazan B.'nin (35) makatına torpil yerleştirip, patlatmasının ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi edilip taburcu edilmesi, bilim adamlarının yayınladığı makaleyle tıp literatürüne girdi.

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Tavas ilçesinde yaşayan şizofreni hastası Ramazan B., 2012 yılında kendi penisini kesmiş ardından da tedavi edildikten sonra ise taburcu edilmişti. Ramazan B., daha sonra babası Ahmet Basmacı’yı da evde kimsenin olmadığı sırada boğazını sıkarak öldürdü.

Serbest bırakılan Ramazan B., 2014 yılında ise makatına torpil yerleştirip, fitili ateşleyerek patlattı. Makatında büyük hasar oluşan ve organları zarar gören Ramazan B., Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde Üroloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş ve ekibi tarafından yapılan tedavinin ardından taburcu edildi. Basmacı, yapılan tedavisinin ardından yaklaşık 2 yıl sonra hayatını kaybetti.

“TIP LİTERATÜRÜNE DE GİRDİ”

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ersin Zümrütbaş, böyle bir olayla tıp tarihinde ilk kez karşılaştıklarını, yaptıkları tedaviyi İngilizce makale olarak önemli bir yabancı dergide yayınlandığını söyledi.

Şimdiye kadar atıf gelen en çok yayınlarından biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Zümrütbaş şunları söyledi:

* 2014 yılında 35 yaşında şizofreni hasta getirilmişti. Aynı hasta daha önce de kendi penisini kesmiş ve tedavi edilip, gönderilmiş. Bu sefer de daha önce görmediğimiz şekilde kendisine zarar vermiş, makatına torpil yerleştirmiş, fitilini de ateşleyerek patlatmış. Bu nedenle makatında büyük abdest bölgesi, mesane, prostatı, idrar yolları büyük zarar görmüş.

* Genel cerrahi bölümüyle birlikte çalışarak zarar gören organları büyük ölçüde onardık. Karnına da büyük abdestini yapabilmesi için torba takılmıştı. Yapılan tedavisinin ardından sağlıklı şekilde taburcu ettik.

* Böyle bir olayla ilk kez karşılaştığımız için makale olarak yabancı dilde yayınladık. Tıp literatüründe önemli dergi olan ‘Urology Case Reports’ta yayınlandı. Benim en çok atıf alan yayınlarımdan biri oldu. Vaka ilginç olduğu ve tedavi edilip, taburcu edildiği için tıp literatürüne de girdi. (DHA)