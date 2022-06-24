Maymun çiçeği salgını ile ilgili endişe yaratan bulgu
Son haftalarda başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülkede binlerce vaka ile endişe yaratan maymun çiçeği salgını ile ilgili bilim insanları bir araştırma tamamladı. Araştırmada çarpıcı olduğu kadar korkutucu sonuçlar da dikkat çekti.
Dünya 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınıyla mücadele ederken, son haftalarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere onlarca ülkede görülen maymun çiçeği salgınını endişeyle izliyor…
Başta, İspanya, Portekiz, ABD, İngiltere olmak üzere onlarca ülkede binlerce vakanın çıktığı maymun çiçeği salgınını inceleyen bilim insanları bu virüsün daha önce tahmin edilenden çok daha hızlı mutasyona uğradığını keşfetti.
Araştırmada yer alan bilim insanı Joao Paulo Gomes, “2022’de maymun çiçeği virüsünün bu kadar çok mutasyona uğradığını görmek çok beklenmedik bir şeydi. Genelde her yıl en fazla bir-iki mutasyona yaşanıyordu” dedi.
Bilim insanları genelde Afrika’nın ortasında ve batısında endemik halinde olan ve görülen maymun çiçeği virüsünün genelde stabil olduğunu ve nadiren mutasyona uğradığını açıkladı.