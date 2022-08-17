Maymun Çiçeği’nden korunmanın 3 yolu

Maymun çiçeği virüsü vakaları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artıyor. Doç. Dr. Hakko, yakın temasla bulaşan hastalığa karşı alınması gereken önlemlere dikkat çekti…

Nazan DOĞANER HALICI

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) maymun çiçeği için 23 Temmuz'da “küresel acil durum” ilan etmişti. Covid-19 pandemisinin hız kesmediği bugünlerde maymun çiçeği virüsü vakaları da giderek artıyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Elif Hakko, bazı durumlarda ağır seyredebilen hastalıkla ilgili bilinmesi gerekenleri şöyle açıkladı…

Vücut sıvısı ve damlacık yoluyla bulaşır

Hastalıkta bulaşma yakın temasla olur. Hastalık temel olarak vücutta deri bütünlüğü bozulmuş alanlardan ve enfekte hayvan sıvılarının teması ile bulaşır. İnsandan insana ise vücut sıvılarının temasının yanında, damlacıklar yoluyla da geçer. Hastalık büyük damlacıklarla, yüz yüze yakın temasla bulaşır. Özellikle ateşi ve ciltte döküntüsü olan kişilerden uzak durulmalı. Ateşi ve ciltte döküntüsü olan kişiler de mutlaka cerrahi maske kullanıp, doktora başvurmalı.

Ateş sonrası cilt döküntüleriyle belirti verir

Maymun çiçeği virüsü bulaştıktan sonra 5 ile 21 gün arasında ortaya çıkar. Başlıca belirtileri ateş, baş ağrısı, lenf bezlerinde şişme, halsizlik, sırt-kas ağrıları ve ateş düştükten sonra ortaya çıkan deri döküntüleridir. Hastalığın başlangıç döneminde ateş, baş ağrısı, şişlik, sırt-kas ağrıları ve genel halsizlik görülür. Bu dönem genellikle 5 güne kadar sürer. Ateşin ortaya çıkmasından sonraki 1 ila 3 gün içinde cilt döküntüsü başlar. Yüz, el, kol, ayak ve bacaklarda daha fazla miktarda görülür. Özellikle yüzde başlayıp avuç içlerini ve ayak tabanlarını etkiler.

Hafife almayın önlem alın

■ Maymun çiçeği virüsünden en önemli korunma yolu mesafedir.

■ Ateşi ve döküntüsü olan insanlardan uzak durulmalı.

■ Yüz yüze ve yakın temastan kaçınılmalı.

■ Kapalı alanlarda mutlaka maske kullanılmalı.

■ Hijyene önem verilmeli, eller sık sık yıkanmalı.

PCR testiyle teşhis edilir

Vücuttaki döküntüler suçiçeği ve çiçek hastalığına benzese de lenf bezi şişliği maymun çiçeği virüsünün önemli ayırt edici belirtileri arasında yer alır. Hastalığın tanısı, seyahat öyküsü ve lezyonlardan alınan PCR testi ile konulur. Virüs kanda kısa bir süre kaldığı için kan testi yöntemi maymun çiçeği virüsü için uygun değildir.

Kronik hastalığınız varsa dikkat!

45 yaş üstü kişiler çiçek (variola) virüsüne karşı aşılı olduklarından maymun çiçeği virüsünden de korunabilmektedir. 45 yaş altı kişilerin hepsi hastalığı geçirebilir. Ancak kronik hastalığı olanlar, bağışıklığı baskılanmış kişiler hastalık açısından daha riskli grupta yer almaktadır.