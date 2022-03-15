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Melih Gökçek corona virüsüne yakalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, kendisinin ve eşinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.

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Melih Gökçek corona virüsüne yakalandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek ve eşi, corona virüsüne yakalandı.

“HAFİF GEÇİYOR”

Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

* Sonunda benim ve eşim Nevin'in de testleri pozitif çıktı.

* Karı koca evde istirahatle karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz.

* Rabbimize hamdolsun, hafif geçiyor.

* Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz.

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