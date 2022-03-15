Melih Gökçek corona virüsüne yakalandı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, kendisinin ve eşinin corona virüsü testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Melih Gökçek ve eşi, corona virüsüne yakalandı.
“HAFİF GEÇİYOR”
Gökçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları belirtti:
* Sonunda benim ve eşim Nevin'in de testleri pozitif çıktı.
* Karı koca evde istirahatle karantina süremizi doldurmaya çalışıyoruz.
* Rabbimize hamdolsun, hafif geçiyor.
* Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz.