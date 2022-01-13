Omicron Türkiye’yi esir aldı! Bakan Koca bugünkü vaka ve vefat sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 13 Ocak 2022 Perşembe gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 153 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısında ise düne göre düşüş yaşandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı" dedi.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 13 Ocak verilerine göre, 410 bin 116 test yapıldı.

Son 24 saatte, 75 bin 564 yeni vaka tespit edildi. Bugün 51 bin 675 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle bugün 153 kişi hayatını kaybetti.

KOCA’DAN OMİCRON UYARISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Omicron varyantı ülkemizde de baskın varyant haline geldi. Vaka sayıları bir önceki aya oranla yaklaşık 4 kat arttı. Fakat salgının ilk dönemlerine kıyasla, enfekte olanların çok daha düşük bir oranı hastaneye yatıyor. Tedbir önemli bir zorunluluk. Temkinli ve tedbirli olalım” dedi.

AŞILAMADA İLK SIRADA HANGİ ŞEHİR VAR?

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre Türkiye’de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

DÜN VAKA VE VEFAT SAYISI KAÇTI?

Bakanlığın 12 Ocak verilerine göre, dün 422 bin 28 test yapılmıştı. Dün, 77 bin 722 vaka tespit edilirken, 145 kişi hayatını kaybetmiş ve 42 bin 573 kişi sağlığına kavuşmuştu.

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