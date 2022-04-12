Orucunuzu sigara ile açmayın

Sigara içmek için iftarı dört gözle bekliyorsanız dikkat! Karabulut, “Sigara ile oruç açmak, gün içinde tüketilen bir paket sigarayı birkaç saate sığdırmak sağlık için büyük bir tehdittir” dedi.

Nazan DOĞANER HALICI

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Sigaranın akciğer kanserinden kalp-damar sorunlarına kadar pek çok hastalığın en önemli nedenlerinden biri olduğu artık bilinen bir gerçek… Ramazanda oruç açarken ya da açtıktan sonra sigara içmenin de tehlikeli sonuçları olabileceğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Karabulut, bu konuda tiryakileri şöyle uyardı:

Vazgeçmek zor ama…

Sigara ve tütün ürünleri bağımlılığı tüm dünyada önlenebilir ölümlerin en sık sebebidir. Ancak tütün bağımlıları için sigaradan vazgeçmek hiç de kolay değildir. Sigara ve tütünü bıraktıktan sonra ortaya çıkan yoksunluk belirtileri ortalama 2 ay devam eder ve kişiyi tekrar sigara içmeye zorlar. Bu nedenle sigara ve tütünden vazgeçecek kişilere çevre desteği gerekirse doktor desteği sunmak oldukça önemlidir. Sigarayı kendi iradesiyle bırakanların oranı yüzde 10 civarındadır. Bir sene sigaraya ara veren kişilerin yüzde 80‘i kalıcı olarak sigaradan uzak kalır.

Bırakmak için en uygun zaman

Ramazan ayı, gün boyunca yeme ve içmeden uzak kalınması sigarayı bırakmak için uygun bir zamandır. Sigara içenlerin yüzde 10-15'i ramazanda bu alışkanlığından kurtulur. Bir kısım ise içme oranını azaltır. Tiryakiler ise gün boyu uzak kaldıkları sigaraya iftarla tekrar merhaba derler.

Tehlikenin farkında mısınız?

İftardan sonra yoğun sigara içimi özellikle ağır iftar sofraları ile birleştiğinde kalp sağlığı için ciddi tehdit oluşturur. Tansiyon ve nabızda yükselme, hazımsızlık, kan akımında oluşan koyulaşma nedeniyle pıhtıya eğilim kalp krizi ve felç riskini artırır. Sigara ile iftar açan, gün içerisinde içilen bir paket sigarayı birkaç saate sığdıran kişilerin ilerleyen saatlerde hastane ziyareti muhtemeldir. İftar sonrası yoğun tütün tüketimi mide ve bağırsak hareketleri üzerinde de olumsuz etki yapar. Uyku düzeninin bozulmasına yol açar. Mide yapısını bozarak gastrit oluşumunu hızlandırır.

Nikotin desteği kullanılabilir

Sigara bırakmak için önerilen günlük tek doz ilaçlar ve nikotin desteği ramazanda rahatlıkla kullanılabilir. Tütünden uzak kalmanın getirdiği yoksunluk sendromu kendini huzursuzluk, uyuşukluk, nefes darlığı, çarpıntı, baş ağrısı ve isteksizlik olarak gösterebilir. Yoksunluk belirtileri ortalama 2 ay sürdüğünden, ramazan sonrası da tütün bağımlısı kişinin desteklenmesi başarı şansını artıracaktır.

İftar için öneriler

Orucunuzu sigara yerine su, çorba ve salata ile açın. Sonrasında 5 dakika mola verin. Bu sırada mideniz daha etkin sindirim için zaman kazanır. Daha sonrasında ana yemeği tüketin. İftar sırasında ortalama 3-4 bardak su içmeye gayret gösterin. Yemek sonrası sigara zamanında sigara yerine çay-kahve, sütlü tatlı, kuruyemiş, meyve tüketebilirsiniz. İftar sofrasına sigara paketi koymamak, sofrada oturan diğer kişilerin sigara içmemesi başarı şansınızı artıracaktır.