Özel gereksinimli çocuklar için ‘mola evi’

Ankara Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar ve aileleri için Sincan ve Anıttepe'de mola evi inşa etti.

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“Engelsiz Başkent” hedefi doğrultusunda insan odaklı çalışmalarına devam eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, dezavantajlı gruplara yönelik özel projeleri de hayata geçiriyor.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, Alzheimer Merkezi'nden sonra 3-6 yaş aralığındaki özel gereksinime ihtiyaç duyan çocuklar ve ailelerinin özel yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla Sincan ve Anıttepe'de Özel Gereksinimli Çocuklar Mola Evi açtı.

Mola evlerinin açıldığını sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla duyuran Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara'da özel gereksinimli evlatlarımız için iki tane Mola Evini hizmete açtık. Çocuklarımızın sosyalleşip nitelikli vakit geçirebileceği ve bu sayede ailelerimizin gündelik işlerine gönül rahatlığıyla yoğunlaşacağı Mola Evlerimiz Ankara'mıza hayırlı olsun” dedi.

Pandemi kurallarına uyularak mola evlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki grup oluşturuldu. Mola Evleri hafta içi her gün sabah 08.30'dan akşam 17.30'a kadar hizmet verecek. Özel gereksinimli bireyler günlük 4 saat mola evlerinde eğlenirken aileleri de bu zaman zarfında kendilerine vakit ayırabilecekler. Mola Evlerimiz ailelerin sosyal ve kültürel yaşama entegre olabilmelerini, çocuklarıyla ilgilenirken yapamadıkları kamu dairelerindeki günlük rutin işlerini de yapabilmelerine imkan tanıyacak. (İHA)