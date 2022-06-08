Pakistan’daki çocuk felci salgını giderek kötüleşiyor

Pakistan'daki çocuk felci salgınında sekizinci çocuğun felç olduğu bildirildi.

Sozcu.com.tr

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Pakistan’ın çocuk felcini yok etme kampanyası, geçen hafta vakalarda görülen endişe verici bir sıçramanın ardından karmaşık bir şekilde devam ediyor.

Guardian’da yer alan habere göre, Pakistan’da geçen ay çocuklarda sekiz çocuk felci vakası rapor edildi. Bu vakalar, bir yıldan uzun süredir ilk kez görülüyor.

Yetkililer, bu yeni salgının ebeveynlerin kendilerini ve çocuklarını yanlış bir şekilde aşılı olarak işaretlemesinden kaynaklandığına inanıyor. Hükümet de salgınla ilgili bir soruşturma başlattı.

AŞILAMA ÇOK ÖNEMLİ

Pakistan’ın çocuk felcini yok etme programından bir yetkili, aşıdan şüphelenen ebeveynlerin, çocuklar tarafından kullanılan özel kalemleri nasıl ele geçirdiklerine atıfta bulunarak, “Sahte işaretler ve retler, son salgında, çocuk felci personelinin ebeveynlerle aşıdan kaçmak için komplo kurmasıyla birlikte iki önemli nedendir” dedi.

Ulusal program koordinatörü Dr. Shahzad Baig ise şunları söyledi: “Vakalar, zorlukların tam olarak nerede olduğunu gösteriyor ve virüsün kontrol altında kalmasını sağlamak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve sonuna kadar onunla savaşıyoruz.”



Ülke çapında aşılama çalışmaları son 25 yıldır kapıdan kapıya gerçekleştiriliyor. Uzmanlar, her doz çocuk felci aşısı daha fazla bağışıklık oluşturduğu için, ebeveynlerin çocuklarını aşılatmalarının çok önemli olduğunu söyledi.

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