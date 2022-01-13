PCR testi zorunluluğu kalktı mı? PCR testi kimlere yapılacak?

Eylül ayında başlayan PCR testi zorunluluğu kalktı. Aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler ve birçok etkinliğe katılabilmeleri için PCR testi talep ediliyordu. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak.

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Covid-19 aşısı olmayan işçiler, öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek görevlilerin yanı sıra uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatler için de negatif sonuçlu PCR testi isteniyordu. Bilim Kurulu toplantısı ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR testi zorunluluğu hakkında açıklamalarda bulundu.

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ifadeleri kullandı;

*Bilim Kurulumuz gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları, hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim.

KARANTİNA KARARI

*Salgının son dönemi ile ilgili aldığımız bazı kararları bir önceki bilim kurulu toplantımızdan sonra sizlerle yazılı olarak paylaşmıştım.

*Bugünkü bilim kurulumuzda aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verilmiştir. İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler.

İNGİLTERE’DEN PCR TESTİ KARARI

İngiltere’de artan Covid-19 vakaları sonrası yeni kurallar uygulamaya giriyor. Ülkede alınan yeni kararla birlikte, Covid-19 semptomu göstermeyen kişilerin PCR testi yaptırması gerekmeyecek.

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan (UKHSA) yapılan açıklamada, değişikliğin Covid-19’un yaygınlığını ve hızlı testlerin doğruluğunu yansıttığı belirtildi.

Hükümetten yapılan açıklamada ise, Covid-19’un 3 ana semptomu olan yüksek ateş, sürekli öksürük ve tat-koku duyusunun kaybolması halinde PCR testlerinin yapılmasına devam edileceği bildirildi.

Semptom gösteren kişiler, sağlık ve toplu taşıma çalışanları ve belirlenen diğer meslek gruplarındaki kişiler düzenli olarak PCR testi yaptırmaya devam edecek.

KARANTİNA SÜRESİ 5 GÜNE DÜŞEBİLİR

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetin Covid-19 testi pozitif çıkan kişilerin karantina süresini 7 günden 5 güne düşürme ihtimalinin olabileceğini belirtti.

UKHSA ise, ABD’de uygulanan 5 günlük karantina süresinin İngiltere’den kısa olduğunu söylemişti.

İngiltere’de 6 Ocak’ta 698 bin 502 bin, 9 Ocak Pazar ise 613 bin 496 Covid-19 testi yapılmıştı.